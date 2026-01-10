Γύρω στις 9.00 χθες το βράδυ, εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο, ιδιοκτησία άντρα ηλικίας 40 ετών, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στάθμευσης, εξωτερικά της κατοικίας του 40χρονου.

Μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατέσβησαν τη φωτιά, από την οποία προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του οχήματος.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις.

Η σκηνή αποκλείστηκε για να συνεχιστούν το πρωί σήμερα οι εξετάσεις από Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομία, ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.