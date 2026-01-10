Γύρω στις 8.20 χθες το βράδυ, μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, κατά τη διάρκεια περιπολίας τους σε περιοχή στο χωριό Αχέλεια, επαρχία Πάφου, διαπίστωσαν ότι ρίχνονταν πυροβολισμοί και από έρευνες που έκαναν εντόπισαν δύο πρόσωπα, ο ένας από τους οποίους κατείχε πυροβόλο όπλο τύπου φλομπέρ με το οποίο και πυροβολούσε, ενώ ο δεύτερος κατείχε αναμμένο φανάρι.

Κατά τη ρίψη πυροβολισμού από τον ένα ύποπτο, οι Θηροφύλακες αντιλήφθηκαν άγριο πτηνό να πέφτει από παρακείμενο δέντρο.

Οι Θηροφύλακες προχώρησαν σε έλεγχο των δύο υπόπτων, ο ένας από τους οποίους, έστρεψε το όπλο εναντίον τους και τους απείλησε, ενώ μετά οι δύο ύποπτοι τράπηκαν σε φυγή.

Οι Θηροφύλακες ανέκοψαν τον ένα ύποπτο, που όπως διαπιστώθηκε είναι άντρας ηλικίας 66 ετών, ενώ ο δεύτερος διέφυγε.

Στην κατοχή του 66χρονου εντοπίστηκαν 18 φρεσκοσκοτωμένες φάσσες. Στο σημείο όπου είχαν ριχθεί οι πυροβολισμοί, εντοπίστηκε ακόμη μία φρεσκοσκοτωμένη φάσσα, δύο πλήρη φυσίγγια φλομπέρ και τέσσερα κενά φυσίγγια φλομπέρ. Τα μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας προχώρησαν στη σύλληψη του 66χρονου για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ στο σημείο κλήθηκαν και μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.