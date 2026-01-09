Η ΕΕ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι όσο συνεχίζει να ενεργεί αντανακλαστικά για την προστασία των στενών πολιτικών συμφερόντων της ε/κ πλευράς, συμβάλλει στην αδιαλλαξία της, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του το «υπεξ» στα κατεχόμενα για την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην ανακοίνωση προστίθεται ότι η συστηματική περιφρόνηση του τουρκοκυπριακού «λαού» δεν αποτελεί μόνο πολιτική αδικία, αλλά και σαφή αντίφαση με τις θεμελιώδεις αξίες που ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υποστηρίζεται ότι η ΚΔ είναι ουσιαστικά ένα ελληνοκυπριακό κράτος και παρά το γεγονός αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε μέρος του κυπριακού ζητήματος κάνοντας την «νότια Κύπρο» μέλος το 2004.

Το «υπεξ» υποστηρίζει επίσης ότι για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη και σταθερότητα στο νησί και την Ανατολική Μεσόγειο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για το «λάθος που έκανε πριν από 20 χρόνια» και πως «η αναγνώριση της εγγενούς κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος των Τ/κ είναι αναπόφευκτες».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος εμβολιασμός για αφθώδη λέει ο τ/κ κτηνιατρικός σύνδεσμος