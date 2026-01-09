Έντονη δυσαρέσκεια και βαθιά απογοήτευση εκφράζει η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου σε νέα της ανάρτηση, αναφορικά με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα που έχει προκύψει γύρω από το επίμαχο βίντεο. Όπως επισημαίνει, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία πειστική απάντηση, ενώ κάνει λόγο για υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών και για σοβαρή θεσμική και πολιτική ζημιά που προκαλείται στη χώρα.

Η κ. Δημητρίου τονίζει ότι ανέμενε το αυτονόητο από την κυβέρνηση: άμεσες και ξεκάθαρες πολιτικές αποφάσεις που να αποκαθιστούν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει την ανάγκη για ανάληψη ευθύνης, την άμεση δρομολόγηση ανεξάρτητων και ουσιαστικών ερευνητικών διαδικασιών, καθώς και την πλήρη δημοσιοποίηση των εισφορών που αφορούν το Ταμείο του Φορέα.

Παράλληλα, η Πρόεδρος της Βουλής ζητά δραστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Φορέα, σημειώνοντας ότι χωρίς τολμηρές πολιτικές αποφάσεις και θεσμική αντιμετώπιση του ζητήματος, ο διασυρμός της χώρας θα συνεχιστεί, με την Κύπρο να εκτίθεται τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

