Στις 60.618 ΤΛ (1.237 ευρώ περίπου) μεικτά και 52.738 ΤΛ (10.762 ερώ περίπου) καθαρά όρισε στα κατεχόμενα η αρμόδια επιτροπή που συνεδρίασε για Τρίτη φορά σήμερα, τον κατώτατο μισθό για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, οι συντεχνίες ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης, η οποία λήφθηκε με πλειοψηφία. Από την άλλη ο «υπουργός εργασίας», Ογουζχάν Χασίπογλου ανακοίνωσε ότι μόνο όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λάβουν ενίσχυση 12.000 ΤΛ (245 ευρώ), η μισή από την οποία θα καταβληθεί προκαταβολικά σε διάστημα έξι μηνών. Την ενίσχυση αυτή, πρόσθεσε, θα λάβουν εργαζόμενοι που είναι «πολίτες της τδβκ» και των οποίων τα ασφάλιστρα καταβάλλονται με βάση τον κατώτατο μισθό.

Στόχος αυτής της υποστήριξης, συνέχισε, είναι η ολοκλήρωση της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 18,39% στο 22,90% και η προστασία των εργαζομένων από τις οικονομικές συνθήκες.

Ο Αχμέτ Σερντάρογλου, πρόεδρος της συντεχνίας Hür-İş χαρακτήρισε την αύξηση του κατώτατου «γελοία χαμηλό ποσοστό. Οι εργοδότες και το υπουργείο έθεσαν το 18,39%. Θα αντιταχθούμε σε αυτό το ποσοστό».

Αυτή η «κυβέρνηση» δεν έχει κανένα συμφέρον να συνεργαστεί με τους εργαζόμενους κι ενεργεί κατά της αρχής της ισότητας, πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ