Καταζητούνται οι 1. AMIN ALSHEMALI, 28 ετών, από τη Συρία και ο 2. SAID ALSHAMALI, 24 ετών, από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απειλής βιαιοπραγίας και απαίτησης χρημάτων με απειλές, που διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουνίου – Νοεμβρίου, 2025, στη Λεμεσό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στον αριθμό 25-805057 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.