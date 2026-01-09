Καταχωρήθηκε σήμερα υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 20 και 21 ετών, σχετικά με αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απάτη, κλοπής, απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, στις 17 Ιουλίου, 2025 έγινε καταγγελία στην Αστυνομία από δευθυντή εταιρείας στη Λευκωσία, ότι η εταιρεία του έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, με αποτέλεσμα να χάσει το χρηματικό ποσό των 35.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, εξασφαλίστηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης, εναντίων του 20χρονου και του 21χρονου, οι οποίοι συνελήφθησαν στις 01 και 02 Ιανουρίου, 2026, αντίστοιχα.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.