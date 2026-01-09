Η Αδαμαντίνη Κοσμά θα είναι η Βασίλισσα του Καρναβαλιού Αμμοχώστου 2026, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Δήμος Παραλιμνίου Δερύνειας.

Το θέμα του φετινού καρναβαλιού θα είναι "GRANDE CARNAVAL!" προστίθεται, ενώ σημειώνεται πως η επίσημη παρουσίαση και στέψη της φετινής Βασίλισσας θα γίνει στην εκδήλωση της Τσικνοπέμπτης, το βράδυ της Πέμπτης, 12 Φεβρουαρίου, στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου. Εκεί θα παραλάβει το σκήπτρο από τον απερχόμενο Βασιλιά του Καρναβαλιού Αμμοχώστου 2025, Άλκη Χρίστου, συμπληρώνεται.

Επίσης, η νέα Βασίλισσα του Καρναβαλιού θα ηγηθεί της Ποδαράτης (Βραδινής) Παρέλασης το βράδυ του Σαββάτου, 21 Φεβρουαρίου, καθώς και της μεγάλης Καρναβαλίστικης Παρέλασης την Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου, στο Παραλίμνι.

Σημειώνεται πως η Αδαμαντίνη Κοσμά είναι χορεύτρια, χορογράφος και δασκάλα μπαλέτου και σύγχρονου χορού, με ενεργή και διαρκώς εξελισσόμενη παρουσία στον χώρο του χορού στην Κύπρο. Έχει διακριθεί τόσο ως χορεύτρια όσο και ως χορογράφος σε πολυάριθμους διαγωνισμούς, ενώ συμμετέχει διαχρονικά και ανελλιπώς στο Καρναβάλι Αμμοχώστου.