Αβγά στο «υπουργείο γεωργίας» πέταξαν το πρωί οι κτηνοτρόφοι κατά την διαμαρτυρία τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, οι διαδηλωτές ζήτησαν την παραίτηση της «κυβέρνησης» και εισέβαλαν βίαια στο κτίριο του «υπουργείου», ενώ άφησαν γάλα και κοπριά στην είσοδό του.

Η εκδήλωση του συνδέσμου ξεκίνησε με συγκέντρωση στα γραφεία του στην Λευκωσία και ύστερα πορεία προς το «υπουργείο γεωργίας». Οι κτηνοτρόφοι – διαδηλωτές κρατούσαν πανό που έγραφε «Υπουργέ, εσύ είσαι η αιτία της εξάλειψής μας κι εμείς θα είμαστε η αιτία της αποχώρησής σου» κρατούσαν τις σημαίες του ψευδοκράτους, της Τουρκίας και του συνδέσμου τους ενώ έπαιζαν τύμπανα και ζουρνάδες.

Ο Αντίλ Ονάλτ, πρόεδρος του συνδέσμου κτηνοτρόφων επέκρινε τους «υπεύθυνους» γιατί έκαναν πληρωμές σήμερα το πρωί πριν την διαμαρτυρία λέγοντας ότι ο «υπουργός γεωργίας» είναι ο νούμερο ένα εχθρός της κτηνοτροφίας.

Η «κυβέρνηση», συνέχισε, είναι επίσης εχθρός της «εγχώριας παραγωγής», προσπαθώντας να πουλήσει ακόμη και τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία του «κράτους» κι εργάζεται για να ταπεινώσει και να καταστρέψει τον παραγωγικό τομέα. «Θα μας καταστρέψουν με αυτά τα κόστη εισροών. Αλλά θα προστατεύσουμε τη χώρα μας και τη γη μας. τώρα είναι η ώρα για ενότητα», είπε.

Ανέφερε ότι οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν κι απευθυνόμενος από εκεί στον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έχιουρμαν του είπε: «Μην αγκαλιάζετε μια κυβέρνηση που καταστρέφει την παραγωγή. Ο λαός αρχίζει να αντιδρά εναντίον σας».

Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας παρέστησαν και εξέφρασαν στήριξη στους κτηνοτρόφους ο πρόεδρος του ΚΔΔ και ηγέτες άλλων συντεχνιών.

Σύμφωνα με την Κίπρις ποστασί, οι τιμές του κριθαριού έχουν αυξηθεί κατά 41,40% φέτος, ενώ η τιμή του αρνιού, αντί να αυξηθεί, έχει μειωθεί και ο τομέας εκτροφής μικρών ζώων βρίσκεται παγιδευμένος μεταξύ του αυξανόμενου κόστους και της μείωσης των τιμών πώλησης.

Το κριθάρι, το οποίο κόστιζε 7,25 ΤΛ ανά κιλό πέρυσι, έχει αυξηθεί στις 10,25 ΤΛ τώρα. Την ίδια ώρα τα αρνιά, τα οποία μπορούσαν να πωληθούν για 300-330 ΤΛ πέρυσι, έχουν πλέον μειωθεί στις 280 ΤΛ (ΣΣ; 1 ευρώ είναι περίπου 49 ΤΛ).

Οι παραγωγοί λένε ότι η μείωση των τιμών πώλησης, ενώ το κόστος αυξάνεται, έχει φτάσει σε μη βιώσιμο σημείο γράφει η Κίπρις ποστασί προσθέτοντας ότι αρνιά και κατσίκια που προορίζονται για σφαγή περιμένουν στα γαλακτοκομεία και οι πωλήσεις έχουν σχεδόν σταματήσει. Η συρρίκνωση της ζήτησης και η πίεση στις τιμές δυσκολεύουν τους παραγωγούς να προωθήσουν τα ζώα τους στην αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ