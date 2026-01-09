Το Κακουργιοδικείο που συνεδρίασε σήμερα στη Λάρνακα, καταδίκασε 37χρονο, σε ποινή φυλάκισης έξι ετών, αφού τον έκρινε ένοχο σε υπόθεση που αφορά ναρκωτικά.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο στοχευμένων επιχειρήσεων για πάταξη της εμπορίας ναρκωτικών, μέλη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Κλιμάκιο Λάρνακας,) προχώρησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση δύο περίπου κιλών κάνναβης, καθώς επίσης και στη σύλληψη δύο προσώπων.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήχθη χθες το απόγευμα στην επαρχία Λάρνακας, εντοπίστηκε εκτός υποστατικού, ιδιοκτησίας 36χρονου, νάιλον σακούλι το οποίο περιείχε ποσότητα ξηρής φυτικής ύλης κάνναβης, συνολικού βάρους ενός περίπου κιλού, με αποτέλεσμα ο 36χρονος να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Ακολούθως, σε έρευνα που διεξήχθη εντός του υποστατικού, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε δεύτερο νάιλον σακούλι, που περιείχε επίσης ποσότητα κάνναβης, βάρους ενός περίπου κιλού.

Επίσης σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αυτοκίνητο που βρισκόταν στο σημείο, ιδιοκτησίας 24χρονου, εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης, βάρους εννέα περίπου γραμμαρίων, μία ζυγαριά ακριβείας και χρηματικό ποσό, με αποτέλεσμα ο 24χρονος να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Σήμερα, οι δύο συλληφθέντες, θα οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος κράτησής τους.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.