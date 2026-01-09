Η Κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε υπόνοια παράνομης ή παράτυπης δραστηριότητας, η οποία αφορά οποιοδήποτε μέλος της Κυβέρνησης, ανέφερε η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων αναφορικά με το περιεχόμενο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με υπόνοιες για ζητήματα προσβάσεων στην Κυβέρνηση, χρηματοδότησης και επενδύσεων.

Μιλώντας στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για τα αποτελέσματα των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της προώθησης της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, η κα. Πική ανέφερε ότι η Κυβέρνηση κινείται με θεσμικό και διαφανή τρόπο σε ό,τι αφορά την προσέλκυση επενδύσεων, τονίζοντας ότι δεν θεωρεί πως το βίντεο επηρεάζει την εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό. Παράλληλα παρέπεμψε στις χθεσινές δηλώσεις του Κυβερνητικού Εκπροσώπου αλλά και σε επίσημες δηλώσεις από τον Εκπρόσωπο για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη στο θέμα.

Ερωτηθείσα κατά πόσο το βίντεο θα επηρεάσει αρνητικά την προσπάθεια που γίνεται από την Κυβέρνηση για προσέλκυση επενδύσεων, η κα. Πική είπε ότι κατά τη διάσκεψη Τύπου έγινε ενημέρωση με τον πλέον θεσμικό τρόπο πώς γίνονται αυτές οι επενδύσεις και τι επαφές γίνονται και υπήρξε διαφάνεια σε αυτό το κομμάτι.

«Όσον αφορά το βίντεο έχετε ενημερωθεί από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτό το θέμα. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την εικόνα της Κύπρου, ειδικά αν δούμε πως αναπαρήχθη αυτό το βίντεο. Αλλά σίγουρα παρακολουθούμε το θέμα και η τιμή και το όνομα και η φήμη της χώρας μας είναι πάνω από όλα και πάνω από οτιδήποτε και από οποιονδήποτε», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, σημείωσε ότι το βίντεο που διέρρευσε δεν πρέπει να επηρεάσει αυτή την προσπαθεί που γίνεται για την οποία υπήρχε απόλυτη διαφάνεια από την αρχή. Έφερε ως παράδειγμα το ταξίδι του Προέδρου στην Αμερική για το οποίο υπήρχε ενημέρωση και πριν το ταξίδι και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και στην πορεία.

«Αυτή η σημερινή συνάντηση προγραμματίστηκε ακριβώς για ενημέρωση, για πλήρη διαφάνεια ως προς τις ενέργειές μας που προκύπτουν από αυτό το ταξίδι», ανέφερε.

Συμπλήρωσε ότι μέσω αυτών των επαφών στην Αμερική έγινε προσέλκυση μεγάλων οίκων που δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφορούν τέτοιες δράσεις.

«Επομένως δεν πρέπει να επηρεάσει και δεν θα επηρεάσει τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται σωστά και με προγραμματισμό για να ενισχύσουμε το οικοσύστημα», ανέφερε.

Σε ερώτηση για τις προσβάσεις που μπορεί να έχει οποιοσδήποτε στο Προεδρικό, η κυρία Πική ανέφερε «το μόνο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι η Κυβέρνηση όπως ξέρετε απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε υπόνοια παράνομης ή παράτυπης δραστηριότητας, η οποία αφορά οποιοδήποτε μέλος της Κυβέρνησης. Δεν θέλω να σχολιάσω οτιδήποτε άλλο πάνω στο συγκεκριμένο».

Ερωτηθείσα για τη διαδικασία που ακολουθείται όταν κάποιος ενδιαφέρεται να επενδύσει και θέλει να αποταθεί στο Προεδρικό, η κα. Πική είπε ότι το Προεδρικό Μέγαρο δεν έχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία. Ανέφερε ότι ο Invest Cyprus είναι συνήθως το πρώτο σημείο επαφής για πάρα πολλούς επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Κύπρο. Αναφέρθηκε επίσης και στο κέντρο εξυπηρέτησης επιχειρήσεων που έχει δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό για να μπορούν οι επενδυτές, τόσο Κύπριοι όσο και ξένοι να εξυπηρετούνται για να δουν πώς μπορούν καλύτερα να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους.

Σε ερώτηση κατά πόσο γίνονται ιδιωτικές συναντήσεις για επενδύσεις όπως φαίνεται στο βίντεο, η κα Πική ανέφερε ότι οποιαδήποτε συνάντηση γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο δεν είναι ιδιωτική συνάντηση.

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω ανέφερε ότι, στο πλαίσιο του ρόλου της, όπως και των υπολοίπων αξιωματούχων και υπουργών, υπάρχουν περιπτώσεις όπου επενδυτές ζητούν πληροφορίες για διαδικασίες ή για επενδύσεις που επιθυμούν να υλοποιήσουν στη χώρα. Όπως σημείωσε, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται κανονικά, όπως δίνονται πληροφορίες και για τη νομοθεσία για τις στρατηγικές επενδύσεις.

Τόνισε παράλληλα ότι η προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων αποτελεί βασικό στόχο της Κυβέρνησης και ότι, στο πλαίσιο αυτό, η επικοινωνία με τον κόσμο είναι μέρος της δουλειάς των υπουργών και των αξιωματούχων, υπογραμμίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να θεωρηθεί μεμπτό.

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέματα οικονομικού εγκλήματος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε καλέσει το FBI στην Κύπρο, το οποίο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είχε φυσική παρουσία στη χώρα. Όπως ανέφερε, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του, το FBI παρέδωσε σειρά εισηγήσεων που αφορούσαν την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Η κ. Πική σημείωσε ότι οι εισηγήσεις αυτές λήφθηκαν υπόψη και ότι ήδη συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο, με στόχο την κατάθεσή του στη Βουλή. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρξαν και πρόσθετες εισηγήσεις, ενώ τόνισε πως η συνεργασία με την αμερικανική πρεσβεία συνεχίζεται, ώστε, όταν κρίνεται αναγκαίο, να παρέχεται τεχνική βοήθεια σε πιο στοχευμένη, ad hoc βάση, σε σχέση με ενέργειες που προωθεί η κυβέρνηση.

Όπως εξήγησε, το τελευταίο διάστημα δεν υπήρχε πολυμελής παρουσία στελεχών του FBI στην Κύπρο, γεγονός που απέδωσε, μεταξύ άλλων, και σε περικοπές από πλευράς της αμερικανικής κυβέρνησης. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η συνεργασία και η επαφή με τις αμερικανικές αρχές παραμένουν συστηματικές.

Σε συμπληρωματική ερώτηση για το αν η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και σε θέματα κυρώσεων, η Υφυπουργός απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι οι σχέσεις της κυπριακής με την αμερικανική Κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα καλές και ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοικτοί. Όπως ανέφερε, όποτε έχει ζητηθεί βοήθεια ή συνεργασία, είτε από την κυπριακή πλευρά είτε από την αμερικανική, υπήρξε ανταπόκριση, προσθέτοντας ότι μόλις τον προηγούμενο μήνα ο Υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του.



Πηγή: ΚΥΠΕ