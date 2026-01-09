Λόγω χιονόπτωσης και πυκνής ομίχλης η οποία παρατηρείται αυτή την ώρα στην κορυφή του Τροόδους, όλοι οι δρόμοι στην περιοχή, έχουν καταστεί ολισθηροί και επικίνδυνοι.

Ο δρόμος από την πλατεία Τροόδους μέχρι την κορυφή του Ολύμπου, είναι ανοικτός ΜΟΝΟ για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.





Η πρόγνωση του καιρού:

Χαμηλή πίεση, ψυχρή αέρια μάζα και σημαντικά ενισχυμένο πεδίο ανέμων επηρεάζουν την περιοχή.

Το απόγευμα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, τα δυτικά και τα βόρεια ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Σύντομα τα φαινόμενα υποχωρούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ και τοπικά σφοδροί μέχρι θυελλώδεις 7 με 8 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι κυματώδης μέχρι πολύ κυματώδης και τοπικά μέχρι τρικυμιώδης.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, σύντομα όμως ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά τα ορεινά και τα βόρεια. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, αρχικά, ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 9 στα παράλια και γύρω στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι ενώ στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή ενώ από τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί μέχρι την Τρίτη λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.





