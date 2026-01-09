Χωρίς παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έμεινε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας και συγκεκριμένα τμήμα της περιοχής στην Έγκωμη από το πρωί της Παρασκευής.



Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή που έμεινε χωρίς ρεύμα αφορά τη «Περιοχή Λυκείου» στην Έγκωμη.







Ανακοίνωση της ΑΗΚ αναφέρει ότι «λόγω υπερφόρτωσης του Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης της ΑΗΚ από εισερχόμενες κλήσεις υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση στην εξυπηρέτηση. Για την καλύτερη σας εξυπηρέτηση παρακαλούμε δοκιμάστε αργότερα».