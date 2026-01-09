Μέλη της Αστυνομίας σε συνεργασία με μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, μετέβησαν λίγο πριν τις 9.00 χθες το βράδυ σε περιοχή στο Πέρα Χωρίο Νήσου, κατόπιν πληροφορίας για πρόσωπα που βρίσκονται στην περιοχή και κατέχουν κυνηγετικά όπλα.

Στην περιοχή εντόπισαν αρχικά δύο άντρες ηλικίας 41 ετών και το αυτοκίνητο τους και στη συνέχεια εντόπισαν και τρίτο άντρα, 57 ετών.

Εντόπισαν επίσης κοντά σε κορμό δέντρου, δύο αεροβόλα όπλα, και δύο κουτιά με 700 σφαιρίδια αεροβόλου όπλου. Από εξετάσεις που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ότι το ένα αεροβόλο όπλο ανήκει στον ένα από τους δύο 41χρονους και ότι το δεύτερο αεροβόλο όπλο, ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο του δεύτερου 41χρονου, άντρα ηλικίας 49 ετών.



Επίσης, εντόπισαν τρία φονεμένα άγρια πτηνά, που πιστεύεται ότι πρόκειται για ένα αμπελοπούλι και για δύο σπίννους, μέσα σε γιλέκο, το οποίο ο 57χρονος ανέφερε ότι του ανήκει.

Στο γιλέκο ανευρέθηκε και κουτί με ποσότητα άσπρης σκόνης, που πιστεύεται ότι είναι κοκαΐνη, βάρους 0,5 γραμμαρίου, με αποτέλεσμα ο 57χρονος να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα κατοχής ναρκωτικών. Αφέθηκε αργότερα ελεύθερος, με την ΥΚΑΝ να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Την υπόθεση λαθροθηρίας διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου, που συνεχίζει τις εξετάσεις σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.



Διαβάστε επίσης: Λεμεσός: Ρίχθηκε εμπρηστικό αντικείμενο σε οικία - Εξερράγη και κροτίδα