Αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό προκάλεσε το βίντεο που διέρρευσε σήμερα από λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ το οποίο αφήνει σκιές για τρόπο διαχείρισης χρημάτων ενόψει της προεκλογική εκστρατεία του 2028, αλλά και τους μηχανισμούς πρόσβασης στο Προεδρικό περιβάλλον σε σχέση με επενδυτικό ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, αρκετοί βουλευτές και αρχηγοί κομμάτων προέβησαν σε αναρτήσεις στην πλατφόρμα «Χ», σχολιάζοντας το θέμα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, στις καταγεγραμμένες συνομιλίες συμμετέχουν ο Επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Προέδρου, Γιώργος Λακκοτρύπης, και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσίευση, τα πρόσωπα με τα οποία συνομιλούν στο βίντεο είχαν πρόσφατα παρουσιαστεί ως επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Κύπρο.

Αννίτα Δημητρίου: Αναμένω από τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο

Εδώ και αρκετή ώρα αναπαράγεται βίντεο που εμπλέκει πρόσωπα και κυβέρνηση σε παράνομες πρακτικές. Εύχομαι να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αναμένω απο τις αρμόδιες αρχές να πράξουν το αυτονόητο. — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) January 8, 2026

Ειρήνη Χαραλαμπίδου: Πρέπει άμεσα να υπάρξει τοποθέτηση

Αν κατάλαβα καλά παρακολουθούμε ένα σοκαριστικό βίντεο που το βλέπουμε και δεν πιστεύουμε γιατί πρωταγωνιστεί η κυβέρνηση με τους περί αυτής επιχειρηματίες ! Πρέπει άμεσα να υπάρξει τοποθέτηση γιατί θα έχουμε χειρότερα από την παραίτηση του Βοηθού και τα τραγελαφικά ! Τώρα… — Irene Charalambides (@Xaralambidou) January 8, 2026

Στέφανος Στεφάνου: Το βίντεο εγείρει σοβαρά θεσμικά και πολιτικά ζητήματα