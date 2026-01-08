Η Λευκωσία αναδεικνύεται στην κορυφή της Ευρώπης, κατακτώντας τον τίτλο European Best Cultural Capital / Best Cultural Destination 2026, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στη διεθνή κατάταξη του οργανισμού European Best Destinations για το 2026.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λευκωσίας (ΕΤΑΠ), «η κορυφαία αυτή διάκριση επιβεβαιώνεται και μέσω εκτενούς αφιερώματος στο Forbes, το οποίο κατατάσσει τη Λευκωσία πρώτη ανάμεσα στις δέκα κορυφαίες πολιτιστικές πόλεις της Ευρώπης, προτείνοντάς την ως τον κατεξοχήν πολιτιστικό προορισμό για το 2026».

Η διεθνής αυτή αναγνώριση, προσθέτει, «βασίστηκε σε πολυεπίπεδη αξιολόγηση που συνδύασε ποσοτικά στοιχεία, απόψεις εξειδικευμένων δημοσιογράφων πολιτισμού και ταξιδιωτικών μέσων, καθώς και την ψήφο χιλιάδων ταξιδιωτών από περισσότερες από 130 χώρες».

Η Λευκωσία ξεχώρισε για τον πλούτο και την αυθεντικότητα της πολιτιστικής της κληρονομιάς, τη δυναμική σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή, την υψηλή πυκνότητα πολιτιστικών υποδομών και τη συνολική ποιότητα της εμπειρίας που προσφέρει στους επισκέπτες της, σημειώνει.

Όπως αναφέρει η ΕΤΑΠ, η επιτυχία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα στοχευμένης στρατηγικής πρωτοβουλίας και συστηματικών ενεργειών της εταιρείας, σε στενή συνεργασία με τον Δήμος Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται, «μέσα από τη διαμόρφωση ενός σαφούς και σύγχρονου αφηγήματος για τη Λευκωσία, τη χαρτογράφηση και τεκμηρίωση του πολιτιστικού της πλούτου και τη συντονισμένη συνεργασία με τον οργανισμό European Best Destinations, η ΕΤΑΠ Λευκωσίας και ο Δήμος Λευκωσίας συνέβαλαν καθοριστικά στη διεθνή αυτή διάκριση και στην επιτυχή κατοχύρωσή της».

Η ανακήρυξη της Λευκωσίας ως European Best Cultural Capital 2026 «ενισχύει ουσιαστικά τη διεθνή εικόνα της πόλης, επιβεβαιώνει τη δυναμική της στον πολιτισμό, τη δημιουργικότητα και τον βιώσιμο αστικό τουρισμό και δημιουργεί νέες προοπτικές για περαιτέρω διεθνή προβολή και συνεργασίες», καταλήγει η ΕΤΑΠ Λευκωσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ