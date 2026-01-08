Τροποποιείται η ρήτρα για διοχέτευση του 20% της παραγωγής φυσικού αερίου από το κοίτασμα «Κρόνος» προς την Αίγυπτο, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, επικαλούμενες σχετική ενημέρωση της οποίας έτυχαν από τον Αιγύπτιο Υπουργό Πετρελαίου, Καρίμ Μπαντάουι.

Χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Υπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου, Καρίμ Μπαντάουι, ο οποίος βρέθηκε στη Λευκωσία εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι στην τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά το Κρόνος, οι ίδιες πηγές ανέφεραν σήμερα ότι αυτή η εξέλιξη θα διευκολύνει τη διαδικασία μεταφοράς του κυπριακού φυσικού αερίου στην Αίγυπτο.

Σε ερώτηση σχετικά με το τεμάχιο 12 και κατά πόσον θα επιλυθούν τα προβλήματα, εκφράστηκε από τις ίδιες πηγές αισιοδοξία ότι σύντομα θα ξεπεραστούν και ότι θα προχωρήσει η παραγωγή από το κοίτασμα «Αφροδίτη».

Σημειώνεται ότι Συμφωνία και Μνημόνιο Συναντίληψης που αφορούν την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και χαρακτηρίζονται ως ορόσημα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων, αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο, υπεγράφησαν τον Φεβρουάριο 2025 στο Κάιρο, παρουσία των Προέδρων των δύο χωρών.

Όπως είχε ανακοινώσει η Προεδρία, «υπεγράφη Συμφωνία Φιλοξενούσας Χώρας (Host Government Agreement) για την ανάπτυξη των υδρογονανθράκων του Τεμαχίου 6 της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο με το οποίο η αδειοδοτημένη κοινοπραξία (ΕΝΙ/TOTAL), αλλά και η Αίγυπτος ως η Φιλοξενούσα Xώρα, θα εργαστούν από κοινού για την εμπορευματοποίηση των κοιτασμάτων Φυσικού Αερίου που ανακαλύφθηκαν εντός του τεμαχίου (Κρόνος, Ζευς, Καλυψώ)».

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ