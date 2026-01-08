Στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στην περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνάντηση του με τον ΓΓ του Αραβικού Συνδέσμου, επισημαίνοντας ότι οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μεταβαίνουν σε χώρες της περιοχής μετά από δική του εισήγηση.

Καλωσορίζοντας τον ΓΓ του Αραβικού Συνδέσμου κ. Ahmed AboulGheit, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «χθες ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για εμάς. Χαιρόμαστε που ήρθατε. Μια από τις τρεις βασικές προτεραιότητες μας είναι να φέρουμε την ΕΕ πολύ πιο κοντά στην περιοχή και ο Αραβικός Σύνδεσμος πρέπει και μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη προσπάθεια.

Στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα λάβει χώρα στις 23 και 24 Απριλίου θα δούμε κατά τρόπο απτό και με συγκεκριμένα έργα μέσω και της ανακοίνωσης του Συμφώνου της ΕΕ, πώς η ΕΕ μπορεί να εμπλακεί περισσότερο με την περιοχή.

Και χαίρομαι διότι μετά από εισήγηση μου, σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μεταβαίνουν στην Ιορδανία, στη Συρία και στον Λίβανο.

Χαίρομαι, επίσης, που είχαμε στις Βρυξέλλες την πρώτη Σύνοδο ΕΕ-Αιγύπτου, ήταν κάτι που προωθούσαμε από το 2014, και την ίδια στιγμή, σήμερα, έχουμε το πρώτο υψηλού επιπέδου Συμβούλιο ΕΕ-Ιορδανίας λαμβάνει χώρα στην Ιορδανία, ενώ παράλληλα εργαζόμαστε για να αρχίσουν οι συζητήσεις για μια στρατηγική και συνολική συμφωνία με τον Λίβανο, που είναι μια ακόμη σημαντική χώρα της περιοχής, αλλά και με την ευρύτερη Μέση Ανατολή στην οποία περιλαμβάνω τις χώρες του Κόλπου.

Μέσα από τις συζητήσεις μας σήμερα θα δούμε τι άλλο μπορούμε εμείς να κάνουμε μέσα από την Προεδρία μας αλλά και μετά την Προεδρία, για ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με την περιοχή. Έχουμε κοινές προκλήσεις, αλλά και μεγάλες προοπτικές αν εργαστούμε μαζί».

Από την πλευρά του ο ΓΓ του Αραβικού Συνδέσμου ευχαρίστησε για την πρόσκληση να παραστεί στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας επισημαίνοντας τη σημειολογία της πρόσκλησης αυτής.