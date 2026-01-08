Εντός Ιανουαρίου και συγκεκριμένα μέχρι τις 23 του μήνα υποβάλλονται οι προτάσεις για το έργο κατασκευής μαρίνας στα Πότιμα.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου Γιώργος Μάης ανέφερε πως η διαδικασία αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός του μήνα. Ως ημερομηνία υποβολής των προτάσεων έχει οριστεί η 23η Ιανουαρίου του 2026 μετά την παράταση που δόθηκε και αφορούσε μια περίοδο που έπρεπε να υποβληθούν ερωτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων και ως εκ τούτου ορίστηκε καθορισμένη ημερομηνία για απάντηση των ερωτήσεων.

Μετά την υποβολή των προτάσεων, είπε ο κ. Μάης, θα γίνει αξιολόγηση των προσφορών, η οποία τοποθετείται χρονικά τον προσεχή Μάρτιο και θα επιλεγούν οι κατάλληλοι προσφοροδότες οι οποίοι θα κληθούν μετά να υποβάλουν την πρόταση για το διαγωνισμό. Επισημαίνεται επίσης πως η φάση των διαπραγματεύσεων αναμένεται εντός Μαΐου.

Η κατακύρωση της προσφοράς προγραμματίζεται, όπως είπε, για τέλη του 2026 με Ιανουάριο του 2027, ενώ η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Σημειώνεται πως οι όροι του διαγωνισμού παρέχουν στον επιτυχόντα προσφοροδότη δύο εναλλακτικές επιλογές ανάπτυξης. Η πρώτη αφορά την κατασκευή μαρίνας δυναμικότητας χιλίων σκαφών, με λιμενικές εγκαταστάσεις που θα καταλαμβάνουν το 70-80% και χερσαίες εγκαταστάσεις το 20-30%, σε συνδυασμό με οικιστική και εμπορική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Η δεύτερη επιλογή προβλέπει την ίδια δυναμικότητα σκαφών και αντίστοιχη οικιστική και εμπορική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τη δημιουργία χώρου ελλιμενισμού κρουαζιερόπλοιων.

Σε κάθε περίπτωση, είπε ο κ. Μάης πρόκειται για μια σύγχρονη μαρίνα υψηλών προδιαγραφών, η υλοποίηση της οποίας αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη στρατηγικών αναπτυξιακών στόχων και στην ενίσχυση της οικονομίας της επαρχίας.

Η ενοικίαση του χώρου, όπου θα αναπτυχθεί το έργο, συνέχισε, θα έχει διάρκεια 55 ετών και θα αφορά συνολική έκταση 166 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ