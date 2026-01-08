Συνάντηση με τον Πρέσβη της Σλοβακίας στην Κύπρο Martin Bezák είχε χθες, Τετάρτη, ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.
Πηγή: ΚΥΠΕ
