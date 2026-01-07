Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και τα αίτια θανάτου άντρα ηλικίας 78 ετών, καθώς και τις συνθήκες και αίτια νόσησης της 72χρονης συζύγου του και τριών άλλων οικείων τους προσώπων, ηλικίας 62, 77 και 81 ετών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, το βράδυ του Σαββάτου, 03 Ιανουαρίου, ο 78χρονος εντοπίστηκε από τη θυγατέρα του, να βρίσκεται αναίσθητος στην κατοικία του στη Λάρνακα και μεταφέρθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Το ίδιο βράδυ, ενημερώθηκε για τον θάνατο του 78χρονου η Αστυνομία, που την ίδια ώρα προχώρησε στη διερεύνηση για εξακρίβωση των συνθηκών και αίτιων του θανάτου του.

Νωρίτερα το Σάββατο, η 72χρονη σύζυγος του 78χρονου, νόσησε και νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, ενώ την επομένη του θανάτου του 78χρονου, Κυριακή, 04 Ιανουαρίου, στην οικεία του είχαν συνάντηση η αδελφή του, ηλικίας 81 ετών, η αδελφότεκνη του, ηλικίας 62 ετών, καθώς και γείτονας του, ηλικίας 77 ετών, οι οποίοι κατά τη συνάντηση τους αυτή, αφού ετοίμασαν και κατανάλωσαν καφέ και νερό, χρησιμοποιώντας νερό από ψυγείο νερού στην οικία του 78χρονου, νόσησαν και φέρονται να έχασαν επικοινωνία με το περιβάλλον.

Οι τρεις τους μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου και εξακολουθούν να νοσηλεύονται, με την κατάσταση της υγείας τους σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, να είναι πλέον σταθερή και εκτός κινδύνου.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας εξακολουθεί να νοσηλεύεται και η 72χρονη σύζυγος του 78χρονου, με την κατάσταση της υγείας της επίσης να είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, διενεργήθηκε έρευνα στην κατοικία του 78χρονου, από όπου παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια, μεταξύ των οποίων και δείγματα για να τύχουν επιστημονικών, εργαστηριακών εξετάσεων.

Από τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ήδη γίνει σε δείγματα που παραλήφθηκαν, έχει ανιχνευθεί η ουσία «γ-Βουτυρολακτόνη» (GBL), η οποία είναι κοινός διαλύτης, που σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ως καθαριστικό ή ως διαλυτικό, ενώ στον ανθρώπινο οργανισμό, δρα ως προφάρμακο του GHB (γ-υδροξυβουτηρικό οξύ).

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.