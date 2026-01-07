Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αραιή σκόνη αναμένεται να επηρεάσει το νησί το προσεχές διάστημα μαζί με έντονους ανέμους. Τις επόμενες μέρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Ακολουθεί αναλυτικά το δελτίο:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ωστόσο χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από αύριο. Στην ατμόσφαιρα μέχρι και αύριο, θα αιωρείται κατά διαστήματα σκόνη. Το πεδίο των ανέμων από αύριο βράδυ και μετά, θα είναι κατά διαστήματα σημαντικά ενισχυμένο, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές.

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι μερικώς συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, σε περιοχές του εσωτερικού αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα δυτικά και τα βόρεια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά στα δυτικά και τα βόρεια θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ το απόγευμα στα δυτικά θα παρατηρούνται και αυξημένες χαμηλές νεφώσεις οι οποίες πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ωστόσο σταδιακά μέχρι αργά το απόγευμα θα στραφούν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και αργότερα στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, στο εσωτερικό μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ και στα παράλια ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ και παροδικά μέχρι σφοδροί, 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά ταραγμένη μέχρι κυματώδης και στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι πολύ κυματώδης.

Την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να σημειωθεί χιονόπτωση. Το νησί θα επηρεάζεται από πολύ ισχυρούς μέχρι σφοδρούς νοτιοδυτικούς ως βορειοδυτικούς ανέμους.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Το πεδίο των ανέμων θα εξασθενίσει πρόσκαιρα. Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες αλλά και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά. Το νησί θα επηρεάζεται από νοτιοδυτικούς, πολύ ισχυρούς και παροδικά μέχρι σφοδρούς ανέμους.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή αναμένεται να σημειώσει αισθητή πτώση, για να βρεθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Το Σάββατο αναμένεται μικρή άνοδος και την Κυριακή μη αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.