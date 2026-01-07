Ο πρώην δήμαρχος Στροβόλου, Ανδρέας Παπαχαραλάμπους, με ανάρτησή του στο Facebook, καταγγέλλει «ενορχηστρωμένη προσπάθεια σπίλωσης» του ονόματός του, κάνοντας λόγο για συκοφαντίες και ψευδή πρωτοσέλιδα που, όπως υποστηρίζει, συνδέονται με την εφημερίδα Αλήθεια και δηλώσεις του νυν δημάρχου, Ανδρέα Σταυρινίδη.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Παπαχαραλάμπους επιχειρεί να δώσει τη δική του εκδοχή για υπόθεση οικονομικών οφειλών εταιρείας προς τον Δήμο Στροβόλου, που – σύμφωνα με τον ίδιο – είχε τεθεί στο δημόσιο διάλογο με «παραπλανητικά και ψευδή στοιχεία».

Τι υποστηρίζει ο πρώην δήμαρχος

Ο κ. Παπαχαραλάμπους αναφέρει ότι η υπόθεση αφορά εταιρεία που βρισκόταν σε διαδικασία αναδιάρθρωσης δανεισμού και αδυνατούσε να καταβάλει τις υποχρεώσεις της προς τον δήμο. Όπως σημειώνει, πιθανή αποτυχία αναδιάρθρωσης θα οδηγούσε σε χρεοκοπία, με αποτέλεσμα την «οριστική απώλεια οφειλόμενων χρημάτων από το 2002 και μελλοντικών εσόδων» για τον Δήμο Στροβόλου.

Υποστηρίζει ότι, στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης, ο δήμος ήρε προσωρινά memo στις 15 Ιανουαρίου 2020 και το επανατοποθέτησε δύο ημέρες αργότερα, ώστε να διευκολυνθεί η μεταφορά δανείων της εταιρείας σε άλλη τράπεζα. Παράλληλα, όπως αναφέρει, συμφωνήθηκε η άμεση πληρωμή €200.000 και σχέδιο αποπληρωμής του υπόλοιπου χρέους.

Απαντώντας ευθέως σε πρωτοσέλιδο της Αλήθειας (6/1/2025), που – όπως ισχυρίζεται – ανέφερε ότι «η επιταγή ουδέποτε κατατέθηκε» και ότι «ο δήμος δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ», ο πρώην δήμαρχος δηλώνει πως το ποσό καταβλήθηκε κανονικά με επιταγή στις 16/1/2020 και ότι αυτή εξαργυρώθηκε από τον δήμο στις 22/1/2020.

Επιπλέον, τονίζει ότι «καμία προτεραιότητα είσπραξης οφειλών δεν χάθηκε» και πως η απόφαση επέτρεψε στην εταιρεία να παραμείνει λειτουργική, διασφαλίζοντας δεκάδες θέσεις εργασίας και τη συνεχιζόμενη δυνατότητα είσπραξης χρεών από τον δήμο.

Αναφορά σε πολιτική υποψηφιότητα

Ο κ. Παπαχαραλάμπους κάνει ειδική αναφορά στην τρέχουσα πολιτική του πορεία, σημειώνοντας ότι η «δυναμική της υποψηφιότητάς του με το ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ» για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές «δεν ανακόπτεται» από τις, όπως λέει, επιθέσεις.

Νομικές ενέργειες

Στο κλείσιμο της ανάρτησης, ο πρώην δήμαρχος γνωστοποιεί ότι έχει δώσει εντολή στους νομικούς του συμβούλους να προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες για «κακόβουλα λιβελλογραφήματα», επιφυλασσόμενος «παντός νομίμου δικαιώματος».



