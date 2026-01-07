Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Κώστας Φυτιρής, πραγματοποίησε σήμερα νέα επίσκεψη στις Κεντρικές Φυλακές, στο πλαίσιο της επιτόπιας ενημέρωσης και της άμεσης επαφής με τη Διοίκηση και το προσωπικό του σωφρονιστικού ιδρύματος και την επίλυση ζητημάτων που απασχολούν έντονα το Σωφρονιστικό μας σύστημα.

Η σημερινή επίσκεψη αποτελεί την τέταρτη κατά σειρά που πραγματοποιεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης στις Κεντρικές Φυλακές μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στη συνεχή και επιτόπια παρακολούθηση της κατάστασης και στην ανάγκη εξεύρεσης άμεσων και ουσιαστικών λύσεων. Συναντήθηκε με όλο το προσωπικό που ήταν εκτός βαρδιών και εξέφρασε τις ευχές του για το νέο έτος σε μια σεμνή τελετή κοπής Βασιλόπιτας του προσωπικού

Ο Υπουργός στην ομιλία του προς το πρσωπικό ανέφερε ότι το Σώμα των Δεσμοφυλακων αποτελεί τον κύριο παράγοντα επιτυχίας του Σωφρονιστικού μας συστήματος αρκεί να έχει απαραίτητα ενιαίο πνεύμα, πίστη και θέληση για εφαρμογή των κανονισμών και να διασφαλίζει ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους καταδίκους, στο πλαίσιο του σωφρονιστικού ρόλου του Ιδρύματος. Την ίδια στιγμή, οφείλει

Ένα Σωφρονιστικό Ίδρυμα θεωρείται πραγματικά επιτυχημένο μόνο όταν οι άνθρωποι που τιμωρούνται και εκτίουν την ποινή τους όταν αποφυλακίζονται εντάσσονται καλύτεροι στην κοινωνία. Από αυτό το κριτήριο κρίνεται η ουσία και η αποτελεσματικότητα της σωφρονιστικής πολιτικής.

Ο Υπουργός τόνισε ότι η στήριξη της Πολιτείας και του αρμόδιου Υπουργείου είναι δεδομένη και ανακοίνωσε τα παρακάτω μέτρα τονίζοντας ότι η κοινωνία δεν αρκείται σε διαπιστώσεις ή προθέσεις, αλλά απαιτεί απτό αποτέλεσμα.

• Εντός του μήνα προκηρύσσονται 90 νέες θέσεις δεσμοφυλάκων, με προηγούμενη υποχρεωτική εκπαίδευση.

• Αναβαθμίζεται και επαναλειτουργεί η Σχολή Δεσμοφυλάκων.

• Προκηρύσσεται η θέση Διευθυντή των Φυλακών.

• Έχει ήδη εξευρεθεί χώρος εκτός του αστικού ιστού για την ανέγερση νέου, σύγχρονου Σωφρονιστικού Ιδρύματος που να καλύπτει τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα και

θα αρχίσουν το συντομότερο οι διαδικασίες αρχιτεκτονικής σχεδίασης , προσφοροδότησης και κατασκευής του έργου. Η επέκταση της υφιστάμενης Κεντρικής φυλακής αναστέλλεται.

• Στο πλαίσιο ισονομίας και αξιοκρατικής αξιολόγησης των σωφρονιστικών υπαλλήλων θεσμοθετείται εντός του Α εξαμήνου 2026 αυτοματοποιημένο σύστημα αξιολόγησης και ημερήσιας μοριοδότησης του προσωπικού, με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια.

• Συνεχίζεται η αποσυμφόρηση των Φυλακών με σταδιακή μείωση καταδίκων ελαφροποινιτών με εφαρμογή εγκεκριμένων διαδικασιών σε συνεργασία με Νομική Υπηρεσία

• Εγκαθίσταται ανεξάρτητο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης καμερών.

• Ενισχύεται η νοσηλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη για κρατουμένους και προσωπικό.

• Εισάγεται σύστημα εναλλαγής (rotation) του προσωπικού ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο Υπουργός επανέλαβε ότι βασικός στόχος ενός σύγχρονου σωφρονιστικού συστήματος δεν είναι μόνο η φυλάκιση, αλλά πρωτίστως η επανένταξη των κρατουμένων και η ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας, σημειώνοντας ότι οι επισκέψεις του στις Κεντρικές Φυλακές θα συνεχιστούν σε τακτική βάση.