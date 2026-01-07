Διαμαρτυρία πραγματοποιούν το απόγευμα της Τετάρτης στη Λευκωσία Ρώσοι που διαμένουν στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, περίπου 40 άτομα έχουν συγκεντρωθεί στην οδό Γρίβα Διγενή, εκφράζοντας τη διαφωνία τους με την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στο νησί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος αφίχθη σήμερα στην Κύπρο, ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα το πρωί πραγματοποιήθηκε ειρηνική συγκέντρωση στήριξης της Ουκρανίας στην Πλατεία Ελευθερίας, με τη συμμετοχή μελών της ουκρανικής διασποράς στην Κύπρο.