Την κυριαρχία τους στους Παγκύπριους νεανικούς αγώνες σκακιού 2026, που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία επιβεβαίωσαν οι νεαροί αθλητές της Πάφου, κατακτώντας τρεις πρώτες θέσεις και ακόμη δύο διακρίσεις ανάμεσα σε δεκάδες συμμετέχοντες από ολόκληρη την Κύπρο.

Συνολικά το Παγκύπριο Νεανικό Πρωτάθλημα Σκακιού 2026 ανέδειξε τους 12 Πρωταθλητές Νέων Κύπρου, οι οποίοι κατέκτησαν τον τίτλο στις αντίστοιχες ηλικιακές κατηγορίες.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου Πάφου Αρκάδιος Κουλαξίδης ανέφερε πως οι αγώνες διεξήχθησαν από τις 2 έως τις 6 Ιανουαρίου και αφορούσαν τις ηλικιακές κατηγορίες κάτω των 18, 16, 14, 12, 10 και 8 ετών, υπό την αιγίδα της Σκακιστικής Ομοσπονδίας Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας.

Ο Σκακιστικός Όμιλος Πάφου συμμετείχε με 16 παιδιά σε διάφορες κατηγορίες, σημειώνοντας ιδιαίτερα αξιόλογες επιτυχίες.

Ξεχώρισαν είπε, οι πρώτες θέσεις του Ορέστη Νεοφύτου στην κατηγορία κάτω των 8 ετών, του Σάββα Κωνσταντινίδη στην κατηγορία κάτω των 14 ετών και του Αντώνη Πίκολου στην κατηγορία κάτω των 10 ετών, ως πρώτος Κύπριος νικητής. Παράλληλα, ο Γιώργος Κακούρης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία κάτω των 12 ετών, και η Έλενα Οσάδχα (Osadcha Elena) εξασφάλισε την 2η θέση στα κορίτσια κάτω των 12 ετών. ενισχύοντας τον απολογισμό των διακρίσεων για την Πάφο.

Ο πρόεδρος του Σκακιστικού Ομίλου Πάφου, Αρκάδιος Κουλαξίδης, χαρακτήρισε το σκάκι ως μια υγιή και ωφέλιμη ενασχόληση για τα παιδιά, τονίζοντας ότι ο Όμιλος καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την ανάπτυξη και διάδοση του.

Όπως ανέφερε, οι αγώνες ήταν απαιτητικοί, με τα παιδιά να επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης, κριτικής σκέψης και αναλυτικών δεξιοτήτων, ενώ γίνεται παράλληλα προσπάθεια για ένταξη του σκακιού στο σχολικό πρόγραμμα, κατέληξε.

Σημειώνεται ακόμη σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σκακιστικής Ομοσπονδίας Κύπρου πρωταθλητές αναδείχθηκαν, επίσης από τις άλλες πόλεις, κάτω των 8 ετών η Ολίβια Νικολαΐδη από το Limassol Chess Club, κάτω των 10 ετών η Μαρία Κορελίδου (Kaissa Chess Club), κάτω των 12 ετών οι Kyriakos Skouroupathis (Kaissa Chess Club) και η Aida Paunescu (Limassol Chess Club).

Επίσης πρωταθλήτρια κάτω των 14 ετών η Katerina Georgiou (Kaissa Chess Club), κάτω των 16 (U16 οι Θεμιστοκλής Αμβροσιάδης (Limassol Chess Club) και η Πηνελόπη Αγγελίδου (Kaissa Chess Club). Τέλος κάτω των 18 ετών ο CM Ραφαήλ Αντωνίου (Kaissa Chess Club) και η Christina Bouzana (Famagusta Chess Club).

Τέλος η Σκακιστική Ομοσπονδία Κύπρου συνεχάρη θερμά όλους τους Πρωταθλητές για τη σημαντική αυτή διάκριση, καθώς και όλους τους αθλητές που συμμετείχαν στο Πρωτάθλημα με αγωνιστικότητα και αθλητικό ήθος.

Πηγή: ΚΥΠΕ