Η Κύπρος προετοιμάζεται για μια αναβίωση του σιδηροδρομικού της δικτύου μετά από περισσότερα από 70 χρόνια απουσίας τρένων, χάρη σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας Σιδηροδρόμων (UNIFE) και υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Σιδηροδρομικών Προμηθειών (UNIFE), η συγκυρία αυτή αποτελεί ιδανική ευκαιρία για την Κύπρο να επαναφέρει το τρένο, προς όφελος τόσο του τοπικού πληθυσμού όσο και των εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται το νησί κάθε χρόνο. Οι σιδηρόδρομοι προβάλλονται ως λύση βιώσιμης μετακίνησης, ικανή να συνδέσει τις μεγάλες πόλεις, να μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμα και να προσφέρει μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική έναντι της χρήσης αυτοκινήτου.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του τουρισμού, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την προώθηση βιώσιμων μετακινήσεων, ειδικά ενόψει της κυπριακής προεδρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ το 2026.

Σύμφωνα με το Travel and Tour World, o Ευρωπαϊκός Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας υποστηρίζει την εγκατάσταση σύγχρονων σιδηροδρομικών συστημάτων, με προτεινόμενη γραμμή που θα συνδέει τη Λάρνακα, τη Λεμεσό και τη Λευκωσία, βελτιώνοντας τη συνδεσιμότητα και μειώνοντας τις εκπομπές άνθρακα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει μελέτες σκοπιμότητας μέσω του προγράμματος Trans-European Transport Networks (TEN-T), εξασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας.Για τον τουρισμό, η αναβίωση αυτή υπόσχεται σημαντικά οφέλη, όπως γραφικές διαδρομές που συνδέουν κύριες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου Λάρνακας, μειώνοντας την εξάρτηση από αυτοκίνητα και ταξί.

Θα προσελκύσει οικολογικά συνειδητοποιημένους ταξιδιώτες, θα ενθαρρύνει μεγαλύτερη εξερεύνηση περιοχών όπως τα Τρόοδος και η Πάφος, και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας σε κατασκευές και λειτουργία.Ιστορικά, η Κύπρος λειτουργούσε το Κυπριακό Κρατικό Σιδηρόδρομο μέχρι το 1951, όταν έκλεισε λόγω οικονομικής μη βιωσιμότητας.

Παρά τις προκλήσεις, όπως η απόκτηση γης και η χρηματοδότηση, η στήριξη της ΕΕ μπορεί να βοηθήσει στην υλοποίηση, μετατρέποντας την Κύπρο σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού και οικονομικής ανάπτυξης.