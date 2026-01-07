Σε έντονο ύφος τοποθετήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης, Στέλλα Μάρκου, αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν, κάνοντας λόγο για εικόνες που «προκαλούν ντροπή» και προαναγγέλλοντας επίσημη καταγγελία από πλευράς της ομάδας.

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις της, η κατάσταση που δημιουργήθηκε ήταν τέτοια που μέλη της Ανόρθωσης αναγκάστηκαν να πάρουν μικρά παιδιά από τα χέρια των γονιών τους για να τα μεταφέρουν με ασφάλεια εκτός του αγωνιστικού χώρου. «Όπως είχα πει την ίδια μέρα, είναι ένα περιστατικό που προκαλεί ντροπή. Χρειάστηκε να πάρουμε στα χέρια μας μικρά παιδιά, να τα μεταφέρουμε από τους γονείς τους για να είναι καλά. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Μάρκου υπερασπίστηκε τον κόσμο της Ανόρθωσης, τονίζοντας ότι διαχρονικά δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του στην ομάδα, ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές. «Με τον κόσμο της Ανόρθωσης δεν μπορεί να παίζει κανένας. Ο κόσμος διδάσκει οπαδισμό με τη στήριξή του τη στιγμή που η ομάδα περνάει δύσκολα», ανέφερε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως το σωματείο δεν προτίθεται να αφήσει το θέμα να περάσει απαρατήρητο. «Θα προχωρήσουμε σε καταγγελία, σίγουρα δεν θα το αφήσουμε έτσι», υπογράμμισε, εκφράζοντας ερωτήματα για τη στάση της αστυνομίας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. «Σε κανένα παιχνίδι της Ανόρθωσης δεν έγινε οτιδήποτε σοβαρό. Ποιος διαπληκτισμός επιτρέπει στην αστυνομία να μπαίνει και να χρησιμοποιεί σπρέι, γιατί αυτό λέχθηκε από την αστυνομία;» διερωτήθηκε.

Κλείνοντας, η εκπρόσωπος Τύπου της Ανόρθωσης τόνισε ότι ο σύλλογος δεν στηρίζει καμία μορφή βίας, μεταφέροντας μάλιστα και μια προσωπική της εμπειρία από τα γεγονότα. «Δεν είμαστε υπέρ οποιασδήποτε μορφής βίας. Εγώ κρατούσα ένα μωρό τριών χρονών για να το μεταφέρω με ασφάλεια εκτός αγωνιστικού χώρου», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο: