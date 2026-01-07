Στα μέσα Ιανουαρίου αρχίζουν εργασίες για κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και ομβρίων της κοινότητας Παλώδιας, οι οποίες θα φέρουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού 1ης Απριλίου.

Σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λεμεσού, οι εργασίες επί της οδού 1ης Απριλίου θα εκτελεστούν τμηματικά από τη συμβολή της με την οδό Αβενίτα, έως τη συμβολή της με την οδό Μύρρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Ε19 «Κατασκευή Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων και Ομβρίων»,

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, προστίθεται, η κάθοδος της οδού (κατεύθυνση από Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ προς τον κυκλικό κόμβο Αγίου Φυλάξεως) θα παραμένει τμηματικά κλειστή, με ρύθμιση της κυκλοφορίας μέσω φωτεινής σηματοδότησης.

Επίσης, η κυκλοφορία από τις παρόδους θα γίνεται σύμφωνα με τη σχετική οδική σήμανση, όπως αυτή θα τοποθετηθεί επί τόπου και σύμφωνα με τις οδηγίες του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Καλούνται δε οι οδηγοί να αποφεύγουν να σταθμεύουν επί της οδού 1ης Απριλίου, καθώς θα γίνεται χρήση βαρέων οχημάτων και εκσκαφέων.

Ο Οργανισμός απολογείται για την προσωρινή ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και συνεργασία, καλώντας όλους να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Τμήματος Τροχαίας και την σχετική σήμανση για λόγους ασφάλειας.

Για ειδικές διευκολύνσεις (π.χ. άτομα με αναπηρία), το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον ανάδοχο του έργου CYBARCO CONTRACTING LTD στα τηλέφωνα 96315495 και 99076958.

