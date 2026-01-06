Πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα ο καθαγιασμός των υδάτων.

Σε ανακοίνωση η Ιερά Μητρόπολη Κιτίου αναφέρει πως ο Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος λειτούργησε στον Καθεδρικό ναό Αγίου Λαζάρου Λάρνακας όπου και τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού.

Σημειώνεται πως «την Κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Παρέστησαν επίσης, ο Δήμαρχος Λάρνακας, βουλευτές της πόλεως και άλλες πολιτικές και πολιτειακές Αρχές της πόλεως».

Αναφέρεται πως κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ο Πανιερώτατος χειροθέτησε εις αναγνώστη τον κ. Ιωάννη Ελ Χάζ.

Ακολούθως, έγινε η καθιερωμένη πομπή, την οποία συνόδευαν η Φιλαρμονική του Δήμου Λάρνακας, άγημα της Εθνικής Φρουράς, το σώμα Κυπρίων οδηγών και το τάγμα οδοιπόρων αγάπης προς τη μεγάλη αποβάθρα της Λάρνακας για την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού εις αγιασμό των υδάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ