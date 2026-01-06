Δύο περιστατικά πυρκαγιών σε σταθμευμένα οχήματα σημειώθηκαν χθες σε Λευκωσία και Αμμόχωστο, κινητοποιώντας Πυροσβεστική Υπηρεσία και Αστυνομία.

Στη Λευκωσία, φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:30 το βράδυ σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε περιοχή της Έγκωμης. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία προχώρησε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Από τη φωτιά καταστράφηκε το μπροστινό μέρος του οχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες αστυνομικές εξετάσεις, το όχημα είχε σταθμεύσει νωρίτερα στο σημείο από τον 32χρονο ιδιοκτήτη του, ο οποίος ανέφερε ότι παρουσίαζε μηχανικά προβλήματα. Η σκηνή τέθηκε υπό φρούρηση και θα επανεξεταστεί το πρωί σήμερα, Τρίτη, 6 Ιανουαρίου, για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Στην επαρχία Αμμοχώστου, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 16:00 χθες το απόγευμα σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 40χρονου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στην Αγία Νάπα. Τη φωτιά κατέσβησε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με τη βοήθεια περιοίκων, ωστόσο το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από εξετάσεις που διενεργήθηκαν από την Αστυνομία, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, καθώς διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στη μίζα της μηχανής. Την υπόθεση διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας.

*Φωτογραφία αρχείου