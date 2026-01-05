Εξαιρετικά είναι τα πρώτα μηνύματα για τις κρατήσεις του 2026, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής, σημειώνοντας παράλληλα πως το μεγάλο στοίχημα είναι όλοι αυτοί οι επισκέπτες που έρχονται στην χώρα μας να φεύγουν ικανοποιημένοι.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού είχε συνάντηση τη Δευτέρα με φορείς της επαρχίας Αμμοχώστου για συζήτηση των προκλήσεων και ανάλυση δράσεων που αφορούν στον τουριστικό τομέα της επαρχίας, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Γιώργος Σεφέρης» στην Αγία Νάπα.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο Υφυπουργός Τουρισμού ανέφερε πως «είμαστε εδώ στο πλαίσιο άλλης μια εμβληματικής δράσης της κυβέρνησης που σκοπεύει στην αναβάθμιση των τουριστικών προορισμών της χώρας μας».

Σημείωσε πως «είχαμε την ευκαιρία σήμερα να δούμε, στην παρουσία και των δύο δημάρχων και εκπροσώπων όλων των τουριστικών φορέων όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τους δύο προορισμούς που πρωταγωνιστούν εδώ και χρόνια στα τουριστικά δρώμενα της χώρας και αναφέρομαι στους προορισμούς Αγίας Νάπας και Πρωταρά».

Ο κ. Κουμής ανέφερε επίσης πως «είχαμε την ευκαιρία να δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν τους προορισμούς αλλά και τις επιμέρους απειλές που διαφαίνονται ενώπιον μας εδώ και αρκετούς μήνες όπως είναι για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή».

Τόνισε πως «η δική μας ευθύνη ως Υφυπουργείο είναι να συντονιστούμε καλύτερα τόσο με τις τοπικές αρχές, οι οποίες διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στην διαμόρφωση των προορισμών αλλά και με την βιομηχανία ευρύτερα προκειμένου να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν».

«Συζητήσαμε πάρα πολλά θέματα. Οι δικές μου προσωπικές σημειώσεις ξεπερνούν τα 30 θέματα», συνέχισε, σημειώνοντας ότι «ο τουρισμός, αντιλαμβάνεστε, είναι ένας πολύ δυναμικός τομέας, όπου κάποια θέματα τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αναδύονται κάθε χρόνο νέες τάσεις, παρουσιάζονται νέα προβλήματα νέες απειλές και εμείς οφείλουμε να λαμβάνουμε τα δέοντα μέτρα για να είμαστε διεθνώς ανταγωνιστικοί».

«Νομίζω το έχουμε καταφέρει σε πολύ καλό βαθμό τα προηγούμενα χρόνια», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον κ. Κουμή, «ο πήχης παραμένει ψηλά και για το 2026. Ήδη τα πρώτα μηνύματα σε σχέση με τις κρατήσεις είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά και για το 2026. Το μεγάλο στοίχημα είναι όλοι αυτοί οι επισκέπτες που έρχονται στην χώρα μας να φεύγουν ικανοποιημένοι».

«Αυτό που θέλω να σημειώσω μετά και την σημερινή σύσκεψη είναι το ότι και οι δύο τοπικές αρχές έχουν προβεί σε σημαντικά έργα τα τελευταία χρόνια και έχουν αναβαθμίσει τους προορισμούς τους», ανέφερε.

Έχουμε δει, πρόσθεσε, «δενδροφυτεύσεις πρασίνου, έχουμε δει έργα που συνδέουν τους προορισμούς με την ιστορία τους, έχουμε δει τοποθετήσεις γλυπτών και νέα σημεία αναφοράς για τους προορισμούς συνεπώς όλα αυτά θέλουμε να συνεχιστούν και είμαστε εδώ για να συντονίσουμε ακόμη καλύτερα με τους ιθύνοντες των επιμέρους τουριστικών προορισμών».

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρήστος Ζαννέττου ανέφερε πως «συζητήσαμε τα αποτελέσματα και τύχαμε της σχετικής ενημέρωσης για το 2025. Αναλύσαμε κάποια από τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε για να μπορέσουμε να παρέχουμε ακόμα πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες».

Ταυτόχρονα είπε, «έγινε και αναφορά για τις προσδοκίες και τις προοπτικές του 2026. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο τουρισμός είναι ένας βασικός πυλώνας της οικονομίας της Κύπρου και πρέπει όλοι να τον προστατέψουμε και να προσπαθήσουμε να τον αναβαθμίσουμε και να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες τόσο ως δημοτικές αρχές ακόμα και ο επιχειρηματικός κόσμος για να συνεχίσει η ανάκαμψη και η ανοδική πορεία του τουρισμού».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν έχουν τεθεί συγκεκριμένα ζητήματα στον Υφυπουργό Τουρισμού ο κ. Ζαννέττου δήλωσε πως «συζητήθηκαν διάφορα θέματα που αφορούν έργα υποδομής, διαδικασίες εποπτείας και όχι μόνο, αλλά λειτουργίας των Δήμων και των Δημοτικών Αρχών που αφορούν τις επιχειρήσεις και τον τουρισμό καθώς επίσης και την αντιμετώπιση διαφόρων άλλων καταστάσεων οι οποίες δεν θέλουμε να δημιουργούν την οποιαδήποτε αρνητική εικόνα στον προορισμό μας».

«Θέλουμε να έχουμε την προοπτική να προσελκύουμε επαναλαμβανόμενους και ποιοτικούς τουρίστες από όλες τις ηλικίες», είπε.

Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος ανάφερε πως «είχαμε την καλύτερη τουριστική περίοδο που είχαμε στον Δήμο μας και σε ολόκληρη την επαρχία».

Πρόσθεσε ότι «επενδύσαμε χρόνο, χρήμα, επενδύσαμε πολλά στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, είναι άλλωστε αυτά που εξετάζουμε. Επίσης συζητούμε και την επέκταση της τουριστικής περιόδου, τα θέσαμε όλα στο τραπέζι και ήταν μια πάρα πολύ καλή και εποικοδομητική συνάντηση».

Πηγή: ΚΥΠΕ