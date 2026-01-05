Συζήτηση εντός Ιανουαρίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών για το θέμα που προέκυψε μετά την έκδοση εγκυκλίου από τον Αρχηγό της Αστυνομίας για τα ωράρια εργασίας των αστυνομικών, αναμένουν οι συντεχνίες τους, μετά από επαφές που είχαν με μέλη της Επιτροπής, δήλωσαν στο ΚΥΠΕ τόσο ο Αντιπρόεδρος της συντεχνίας Ισότητα, Νίκος Λοϊζίδης όσο και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ), Άγγελος Νικολάου.

Παράλληλα, ο ΣΑΚ αναμένει και συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού Αστυνομίας (ΜΕΠΑ), της οποίας προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, για να εξεταστεί το θέμα. Από το αποτέλεσμα της συνεδρίασης αυτής θα εξαρτηθούν, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο κ. Νικολάου και τα επόμενα βήματα του ΣΑΚ.

Εξάλλου, η συντεχνία Ισότητα, με ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή καλεί ήδη σε λήψη μέτρων και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή κατά την ημέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Νομικών για το θέμα. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι η συντεχνία είναι έτοιμη να προχωρήσει στη λήψη μέτρων, διευκρινίζοντας ότι όλα θα γίνουν στο πλαίσιο των νομοθεσιών που είναι σε ισχύ. Πρόσθεσε ότι ο μόνος λόγος για να αλλάξει η απόφαση αυτή, είναι η αναστολή της εφαρμογής της εγκυκλίου που εξέδωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Από μέρους του ΣΑΚ, ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι αναμένεται να συγκληθεί εντός της εβδομάδας η ΜΕΠΑ, για να εξετάσει το θέμα. Ακολούθως, είπε ο κ. Νικολάου, ο ΣΑΚ θα λάβει αποφάσεις. Όπως εξήγησε, στη ΜΕΠΑ συμμετέχουν ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο ΣΑΚ και ο Σύνδεσμος Ανωτέρων Αστυνομικών και η Επιτροπή λειτουργεί ως μέσο διαβούλευσης για ζητήματα που αφορούν το προσωπικό της Αστυνομίας. Ο κ. Νικολάου εξέφρασε την προσδοκία ότι η συνεδρίασή της θα προγραμματιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Ερωτηθείς αν προσβλέπει σε κάποια ρύθμιση, ώστε να αναιρεθούν όσα οι συντεχνίες έχουν καταγγείλει ως καταπάτηση των κεκτημένων του προσωπικού, ο κ. Νικολάου επανέλαβε ότι καλούν τον Αρχηγό της Αστυνομίας σε διάλογο. «Αυτά μπορούσαν να αποφευχθούν εάν και εφόσον υπήρχε διάλογος», σημείωσε.

Πρόσθεσε, δε, ότι ο ΣΑΚ έλαβε πρόσκληση, από τη συντεχνία Ισότητα για συμμετοχή στην κινητοποίηση που προγραμματίζει. «Τονίσαμε ότι περιμένουμε τη συνάντηση με τη ΜΕΠΑ πρώτα και αναλόγως των εξελίξεων θα τοποθετηθούμε», ανέφερε ο κ. Νικολάου. «Προχωρούμε στάδιο-στάδιο, με τα μέτρα που εξαγγείλαμε, σε ήπιους τόνους, χωρίς να σημαίνει ότι δεν διεκδικούμε τα δικαιώματα των αστυνομικών», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ