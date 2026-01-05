Καταζητείται ο SOUKO MAHER, 31 ετών από τη Συρία, για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών ανακρίσεων, σε σχέση με διερευνώμενη υπόθεση, που αφορά τα αδικήματα του εμπρησμού αυτοκινήτου, παρέμβαση σε αστυνομική έρευνα και απειλών, που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 8 Νοεμβρίου 2025 και 3 Ιανουαρίου, 2026 στη Λεμεσό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.