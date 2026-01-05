Μια νέα τοιχογραφία έκανε την εμφάνισή της πριν από λίγες μέρες στην οδό Τρικούπη, στην παλιά Λευκωσία.

Δημιουργία του καλλιτέχνη Twenty Three, το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την ενίσχυση της ταυτότητας της περιοχής.

Η τοιχογραφία αντιμετωπίζει την πόλη ως πεδίο συνύπαρξης πολλαπλών ιστοριών, εμπνεόμενη από την ηθογραφία και την ιστορική εξέλιξη της Τρικούπη.

Συμπυκνώνει παραδοσιακά επαγγέλματα που λειτούργησαν επί δεκαετίες στην περιοχή και τις καθημερινές ρουτίνες των κατοίκων.

Η τοιχογραφία της Τρικούπη φιλοδοξεί να γίνει σημείο αναφοράς για όσους ζουν, εργάζονται και επισκέπτονται την παλιά Λευκωσία. Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από την ΕΤΑΠ Λευκωσίας και έγινε σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας.