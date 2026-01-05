Στο Πρωτοσέλιδο φιλοξενήθηκε ο Υπουργός Εργασίας κ. Μαρίνος Μουσιούττας και αναφέρθηκε εφ΄ όλης της ύλης με τα θέματα που πρόκειται να καταπιαστεί το Υπουργείο του μέσα στο 2026 και τις προτεραιότητες που τέθηκαν.

Με αυτά που ξεχωρίζουν να είναι ο κατώτατος μισθός και η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μετά από δεκαετίες.

Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση: Στόχος ολοκληρωμένο νομοσχέδιο εντός του 2026

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση αποτελεί προτεραιότητα τόσο του Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και του Υπουργείου Εργασίας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός, η συζήτηση ξεκίνησε από τον προηγούμενο Υπουργό, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνέχισε, λέγοντας ότι το 2026 θα συνεχιστεί εντατικά η συζήτηση επί των διαφορετικών σεναρίων και παραμέτρων που θα παρουσιαστούν, με στόχο την κατάθεση ολοκληρωμένου νομοθετήματος ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων εντός του έτους. Η μεταρρύθμιση απαιτεί νομοθετική ρύθμιση, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027, άρα χρειάζεται συναίνεση της Βουλής.

Στόχος είναι όλα να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2026 κατέληξε.

Χαμηλοσυνταξιούχοι στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης

Ερωτηθείς αν η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει τις χαμηλές συντάξεις, ο Υπουργός απάντησε ξεκάθαρα πως πρόκειται για τον πιο βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης και ότι από εκεί ξεκινά ο σχεδιασμός, με βάση τις παραδοχές και τα σενάρια που θα παρουσιάσει ο αναλογιστής, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα εξεταστούν αλλαγές που θα διασφαλίζουν ότι το Ταμείο θα μπορεί να ανταποκριθεί τόσο στις σημερινές όσο και στις μελλοντικές γενιές.

Αύξηση συντάξεων και διόρθωση στρεβλώσεων

Ο Υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η μεταρρύθμιση θα περιλαμβάνει σίγουρα αύξηση για τους χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και διόρθωση στρεβλώσεων που ενδεχομένως υπάρχουν στο σημερινό σύστημα.

Παράλληλα, θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα από το 2026 και μετά, με ορίζοντα την επόμενη πεντηκονταετία.

Ο Υπουργός υπενθύμισε ότι η τελευταία μεγάλη μεταρρύθμιση έγινε το 1981 και τότε θεωρήθηκε επαναστατική. Η φιλοδοξία είναι και η νέα μεταρρύθμιση να είναι προς όφελος των πολιτών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα του συστήματος.

«Οι χαμηλές συντάξεις είναι χαμηλές»

Σε ερώτηση αν οι συντάξεις στην Κύπρο θεωρούνται χαμηλές, ο Υπουργός απάντησε ότι ειδικά οι χαμηλές συντάξεις είναι πράγματι χαμηλές. Υπογράμμισε ότι οι συνθήκες ζωής έχουν αλλάξει δραστικά από το 1981 μέχρι σήμερα, με κρίσεις, πολέμους και αυξημένο κόστος ζωής να επηρεάζουν τους πολίτες.

Ο κύριος Μουσιούτας παραδέχτηκε ότι δεν είναι δυνατόν κάποιος να ζει με 450 ή 500 ευρώ τον μήνα και ότι στόχος είναι ο συνταξιούχος να βασίζεται στη σύνταξή του και όχι στα επιδόματα.

Δύο πυλώνες: συντάξεις και ταμεία προνοίας

Η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση πρόκειται να περιλαμβάνει δύο βασικούς πυλώνες: τις συντάξεις και τα ταμεία πρόνοιας. Πρόκειται για αλληλένδετα ζητήματα που αφορούν τη συνολική ασφάλιση του πληθυσμού σημείωσε καθώς οι αποφάσεις θα συζητηθούν με τους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, στο οποίο συμμετέχουν εργοδότες, συντεχνίες και κράτος. Η πρώτη συνεδρία υπό την προεδρία του Υπουργού έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιανουαρίου.

Κατώτατος μισθός: εξηγήσεις και επόμενα βήματα

Ο Υπουργός ανέφερε ότι θα δοθούν αναλυτικές εξηγήσεις στους κοινωνικούς εταίρους για τον τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού, τονίζοντας ότι η απόφαση δεν ήταν αυθαίρετη αλλά βασίστηκε σε συγκεκριμένα δεδομένα.

Θα ξεκινήσει επίσης συζήτηση για ζητήματα που απορρέουν από τον κατώτατο μισθό, όπως η ωριαία απόδοση, θέμα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από τις συντεχνίες όσο και από τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Εργατική ειρήνη και πολιτική ισορροπία

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η τελική απόφαση για τον κατώτατο μισθό θεωρείται ψηλή από τους εργοδότες και χαμηλή από τις συντεχνίες, ωστόσο αποτελεί μια ισορροπημένη λύση που διαφυλάσσει την εργατική ειρήνη αναγνωρίζοντας επίσης το έργο του προκατόχου του, Γιάννη Παναγιώτου, τονίζοντας ότι το Υπουργείο παραλαμβάνει έναν ψηλά τοποθετημένο πήχη.

To mea culpa του Μαρίνου Μουσιούτα:

Σε ερώτηση για το ζήτημα που προέκυψε με το ηλεκτρικό καλώδιο και τις αναφορές για παιχνίδια πολιτικής επιβίωσης του ΔΗΚΟ και του Νικόλα Παπαδόπουλου, απάντησε ότι δεν πρόκειται να ξανά ανοίξει το θέμα, σημειώνοντας ότι ενεργούσε στα πλαίσια της γρήγορης αλλαγής του από Βουλευτή σε Υπουργό και ήταν καθαρά προσωπικές του απόψεις.

Βαρέα επαγγέλματα και αναλογιστική αναπροσαρμογή

Σε ερωτήσεις τηλεθεατών για το λεγόμενο «12%», ο Υπουργός το χαρακτήρισε ως αναλογιστική αναπροσαρμογή που θα συζητηθεί στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης.

Αναφορικά με τα βαρέα επαγγέλματα και περιπτώσεις εργαζομένων με σοβαρά προβλήματα υγείας, ανέφερε ότι τέτοια ζητήματα θα τεθούν στο τραπέζι, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η συνολική βιωσιμότητα του Ταμείου.

Νεολαία, κρίση και βιωσιμότητα του Ταμείου

Ο Υπουργός αναγνώρισε ότι η νεολαία αντιμετωπίζει αβεβαιότητα, βλέποντας χαμηλές συντάξεις και αναγκάζεται να στραφεί σε ιδιωτικές ασφαλίσεις. Υπενθύμισε τις συνέπειες της κρίσης του 2013 και τόνισε ότι σήμερα το ποσοστό των ηλικιωμένων είναι σημαντικά αυξημένο, γεγονός που επιβαρύνει το σύστημα.

Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένει βιώσιμο, ενώ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης θα εξεταστεί και η επενδυτική του πολιτική, με στόχο μεγαλύτερα έσοδα και ελάχιστο ρίσκο.

Ενημέρωση κομμάτων και κατάληξη στη Βουλή

Κλείνοντας, ο Υπουργός ανέφερε ότι από τα αρχικά στάδια της διαδικασίας θα ενημερώνονται και τα πολιτικά κόμματα, ώστε να υπάρχει πλήρης εικόνα και ουσιαστικός διάλογος, πριν το τελικό νομοσχέδιο οδηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.