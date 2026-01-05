Καταγγελία για ληστεία διερευνά η Αστυνομία, μετά από επίθεση που δέχθηκε χθες βράδυ διανομέας φαγητού στην Ερήμη, Λεμεσού. Τον απείλησαν με μαχαίρι.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, η ληστεία διαπράχθηκε γύρω στις 10 χθες βράδυ, στην Ερήμη. Ο 23χρονος διανομέας, με καταγωγή από τρίτη χώρα, μετέβη στην Ερήμη για παράδοση παραγγελίας.

Κατά την άφιξή του στο σημεία όπου θα γινόταν η παράδοση της παραγγελίας, πρόσωπο τού έκανε σήμα να σταματήσει για να την παραλάβει, ενώ την ίδια στιγμή τέσσερα ακόμη πρόσωπα του επιτέθηκαν.

Ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να προέταξε μαχαίρι εναντίον του διανομέα, ενώ δεύτερο πρόσωπο αφαίρεσε από την κατοχή του χρηματικό ποσό.

Ακολούθως, οι δράστες εγκατέλειψαν τη σκηνή και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής συνεχίζει τις εξετάσεις.