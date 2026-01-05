Η απόφαση της ΕΕ για τα «πράσινα αυτοκίνητα» το 2035 αναμένεται να αποτελέσει πονοκέφαλο για την κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σύμφωνα με το Politico καθώς η Κύπρος. χωρίς δική της αυτοκινητοβιομηχανία, θα κληθεί να οδηγήσει σε συμβιβασμό δύο «αντίπαλα στρατόπεδα»: τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, η Κομισιόν ανέτρεψε την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035, παρουσιάζοντας νέο πακέτο κανονισμών που θέτει εθνικούς στόχους για εταιρικούς στόλους μηδενικών ρύπων – οχήματα που ανήκουν ή μισθώνονται από επιχειρήσεις. Το Βερολίνο και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα χαιρέτισαν την ανατροπή, ενώ οι πράσινες και αριστερές ομάδες προειδοποίησαν ότι η απόφαση ενισχύει τον κινεζικό ανταγωνισμό.

Η Κύπρος αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα έχει μόλις έξι μήνες για να διαμορφώσει κοινή θέση μεταξύ των κρατών-μελών. Ο εκπρόσωπος της κυπριακής προεδρίας δήλωσε ότι στόχος είναι «ένα κείμενο που θα υποστηρίζεται από όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη», με τη Λευκωσία να δεσμεύεται για ρόλο «έντιμου διαμεσολαβητή».

Ωστόσο, το έργο προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολο:

Το Παρίσι θεωρεί «κόκκινη γραμμή» τη συνέχιση πώλησης καθαρά θερμικών κινητήρων μετά το 2035.

Το Βερολίνο πιέζει για περαιτέρω χαλάρωση της νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων υβριδικών και «υψηλής απόδοσης» κινητήρων καύσης.

Το 2023, όταν εγκρίθηκε ο αρχικός νόμος, η Κύπρος είχε ψηφίσει υπέρ της απαγόρευσης, όμως η πολιτική δυναμική έχει αλλάξει ριζικά, με την κλιματική νομοθεσία να γίνεται στόχος λαϊκιστικών και ακροδεξιών κομμάτων σε όλη την Ευρώπη.

Στην αντι-απαγόρευση γραμμή παραμένουν χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και ένας συνασπισμός (Βουλγαρία, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία) ζητεί εξαιρέσεις για υβριδικά, εναλλακτικά καύσιμα και plug-in υβριδικά. Η Γαλλία, υπό εσωτερικές πιέσεις, έχει αρχίσει να προωθεί ευελιξίες για αυτοκινητοβιομηχανίες υπό όρους «ευρωπαϊκής παραγωγής» και τοπικού περιεχομένου («Made in Europe» ποσοστώσεις), σε κοινή πρόταση με την Ισπανία και την Ισπανία.

Η Ιταλία συνεχίζει να προωθεί τα βιοκαύσιμα, αν και επικριτές τα θεωρούν ακριβή και μη ρεαλιστικά σε μεγάλη κλίμακα. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα σκηνικό όπου η Κύπρος καλείται να ισορροπήσει μεταξύ:

βιομηχανικής διάσωσης (9% του ΑΕΠ της ΕΕ εξαρτάται από την αυτοκινητοβιομηχανία),

γεωπολιτικής πίεσης (εμπορικός πόλεμος με ΗΠΑ, κινεζικός ανταγωνισμός),

κλιματικών στόχων της ΕΕ (90% μείωση ρύπων στις μεταφορές έως το 2050, κλιματική ουδετερότητα).

Η σύγκρουση αυτοκινήτων vs κλίματος χαρακτηρίζεται από την Κομισιόν ως «μάχη ιστορικών διαστάσεων» για την κυπριακή διπλωματία, που καλείται να δώσει λύση σε ένα ζήτημα που δεν αποτελεί εθνική της προτεραιότητα αλλά θα καθορίσει την ατζέντα της προεδρίας της.