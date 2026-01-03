Δύο πρόσωπα, ένας άντρας και μία γυναίκα, παρασύρθηκαν πριν από λίγο από διερχόμενο όχημα στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στην Πάφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sigmalive, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3:00 το απόγευμα, όταν τα δύο άτομα αποβιβάστηκαν από λεωφορείο και επιχείρησαν να διασταυρώσουν τον δρόμο περνώντας μπροστά από αυτό, με αποτέλεσμα να παρασυρθούν από διερχόμενο όχημα που εκείνη την ώρα επιχειρούσε προσπέρασμα από δεξια.

Στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο ΤΑΕΠ Πάφου για περίθαλψη και περαιτέρω εξετάσεις.

Η σκηνή αποκλείστηκε προσωρινά από την Αστυνομία, ενώ στο σημείο έσπευσαν εκτάκτως και δύο γιατροί που βρίσκονταν σε παρακείμενο εστιατόριο, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες μέχρι την άφιξη των ασθενοφόρων.

Η κατάσταση της υγείας τους παραμένει, προς το παρόν, άγνωστη.