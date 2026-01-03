Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη εννέα προσώπων.

Συγκεκριμένα, ένα πρόσωπο συνελήφθη για ανυπακοή σε διάταγμα δικαστηρίου, ενώ άλλο πρόσωπο, συνελήφθη για τα αδικήματα της επίθεσης εναντίον Αστυνομικού, μέθης, ανησυχίας και αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη. Τέσσερα πρόσωπα συνελήφθησαν για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ ένα άλλο πρόσωπο, συνελήφθη για παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράνομη κατοχή περιουσίας. Τέλος, δύο οδηγοί, συνελήφθησαν για τα αδικήματα της άρνησης παροχής δείγματος σε προκαταρκτικό έλεγχο αλκοόλης, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν 40 έλεγχοι υποστατικών, από τις οποίες προέκυψαν οκτώ καταγγελίες, οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων, αδικήματα σε σχέση με την λειτουργία των υποστατικών, πώλησης οινοπνευματωδών ποτών χωρίς σχετικές άδειες, κάπνισμα σε δημόσιο χώρο κ.α.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν πέραν των 248 καταγγελιών που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, ενώ 27 πρόσωπα εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης, και άλλα τέσσερα, εντοπίστηκαν θετικά σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ. Επιπλέον, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα. Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.