Σήμερα, η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε, η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα παράλια και στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τα ημιορεινά θα σχηματιστεί παγετός.

Αυτούσια η πρόγνωση του καιρού:

Ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 5 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα παράλια και στους μηδέν βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά και τα ημιορεινά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.