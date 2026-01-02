Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) συνεχίζει την τοποθέτηση έξυπνων μετρητών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με την νέα χρονιά, στο πλαίσιο του έργου της για τη σύγχρονη αναβάθμιση του δικτύου της.

Οι νέοι μετρητές θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να παρακολουθούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, ενώ θα διευκολύνουν την ακριβή καταγραφή των δεδομένων, μειώνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για εκτιμήσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να ενισχύσει την εξοικονόμηση ενέργειας και να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την αποδοτικότητα του δικτύου.

Οι εγκαταστάσεις θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του νησιού, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου το επόμενο διάστημα.

Η ανακοίνωση της ΑΗΚ:

Έργο Μαζικής Εγκατάστασης Έξυπνων Μετρητών Ιανουάριος 2026

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει ότι για όλο τον μήνα Ιανουάριο, συνεχίζεται η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε όλες τις Περιφέρειες στις πιο κάτω περιοχές:

Λευκωσία: Στρόβολος, περιοχή μεταξύ Λεωφόρων Στροβόλου, Γρίβα Διγενή, Αγίου Προκοπίου, Αρχαγγέλου Μιχαήλ

Λεμεσός:Λεμεσός, εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Λεοντίου Α’. Περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Οδών Μονής Μαχαιρά, Ταγματάρχου Πουλίου, Δημοσθένους Μιτσή, Ναυαρίνου, Γλάδστωνος, Αγίας Ζώνης και Θεσσαλονίκης.

Λάρνακα: Λάρνακα-Λειβάδια-Ορόκλινη-Πύλα Παραλιακά, εκατέρωθεν της Λεωφόρου Αμμοχώστου (Δρόμος Δεκέλειας)

Αμμόχωστος: Παραλίμνι, εκατέρωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά στο ύψος της εκκλησίας Αγίας Βαρβάρας. Περιοχή Κάππαρη από το ύψος του κυκλικού κόμβου Αγίας Τριάδας μέχρι και την Οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Πρωταρά, εκατερωθεν της Λεωφόρου Πρωταρά-Κάβο Γκρέκο από το ύψος την Λεωφόρου Πρωταρά μέχρι το ύψος της Οδού Σύμης, Περιοχή Προφήτη Ηλία

Πάφος: Πάφος, εκατέρωθεν της Λεωφόρου Τάφοι των Βασιλέων και μεταξύ της Λεωφόρου Αποστόλου Παύλου και μέχρι το ύψος των Δημοτικών Ορίων Χλώρακας

Υπενθυμίζουμε πως για την ασφαλή αντικατάσταση του μετρητή απαιτείται διακοπή της παροχής για χρονικό διάστημα που δεν αναμένεται να υπερβεί τα 20 λεπτά.

Η Αρχή απολογείται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία.