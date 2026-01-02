Σύμφωνα με την πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αύριο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τη μέγιστη τιμή να φτάνει τους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και τους 17 στα παράλια. Ωστόσο, οι αυξημένες νεφώσεις θα παραμείνουν κατά διαστήματα, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, αναμένεται αίθριος καιρός με περιοδικές νεφώσεις και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.

Δείτε αναλυτική την πρόγνωση:

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και στα βόρεια παράλια νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 3 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 5 στα παράλια και στους -2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, τα ημιορεινά και πιθανό σε περιοχές του εσωτερικού θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τους κλιματικούς μέσους όρους.