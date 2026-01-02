Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας τις επόμενο διάστημα αναμένονται οδικά έργα και εργασίες ανά το παγκύπριο σε αυτοκινητόδρομους και κύριες οδικές αρτηρίες.

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία θα εφαρμοστούν κατά τις εργάσιμες ώρες, ενώ για ορισμένες περιόδους θα υπάρξουν τμηματικές κλείσιμοι λωρίδων και εκτροπές της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ακολουθούν τις οδηγίες και τη σήμανση στους δρόμους, και να υπολογίζουν ενδεχόμενες καθυστερήσεις στις διαδρομές τους λόγω των εργασιών.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν το κοινό να προγραμματίσει τις διαδρομές του με βάση τις ενημερωμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να τηρεί τους κανονισμούς για την ασφάλεια όλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Αμμοχώστου, την περίοδο 03/12/2025-30/01/2026, εκτός Σαββατοκύριακων και αργιών, μεταξύ των ωρών 08:30 – 14:30, θα γίνονται εργασίες από το Τμήμα Δασών, κλαδέματος και θρυμματισμού των κλάδων στα πρανή του αυτοκινητόδρομου από το Αεροδρόμιο Λάρνακας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς και του αυτοκινητόδρομου Λάρνακας-Κοφίνου, από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού μέχρι την Κοφίνου.

Την περίοδο 22 Δεκεμβρίου 2025 μέχρι και τις 29 Ιανουαρίου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00 το πρωί και 05:30 το πρωί της επόμενης ημέρας, καθημερινές εκτός Παρασκευές, Σαββατοκύριακων και αργίες, σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Αεροδρομίου Λάρνακας – Παραλιμνίου, θα εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης θυρών έκτακτης ανάγκης στην κεντρική νησίδα. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, τμήμα της εφαπτόμενης της κεντρικής νησίδας λωρίδας του αυτοκινητόδρομου, από την περιοχή Πύλας μέχρι τον κυκλικό κόμβο Ριζοελιάς, θα κλείνει, διαδοχικά για μήκος 100μ. κάθε φορά, ταυτόχρονα και από τις δύο κατευθύνσεις, σε οκτώ διαφορετικά σημεία.

Αυτοκινητόδρομος Λάρνακας-Κοφίνου

Στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Κοφίνου, από τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού μέχρι την Κοφίνου, την περίοδο 03/12/2025-30/01/2026, εκτός Σαββατοκύριακων και αργιών, μεταξύ των ωρών 08:30 – 14:30, θα γίνονται εργασίες από το Τμήμα Δασών, στα πρανή του δρόμου.

Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας

Από τη Δευτέρα 13/10/2025, η ώρα 07:00 το πρωί και για περίοδο 6 μηνών περίπου, στο πλαίσιο της κατασκευής του Περιμετρικού Αυτοκινητοδρόμου, Λευκωσίας Φάση Β3, οι 2 βόρειες λωρίδες κυκλοφορίας του δρόμου προς τους κυβερνητικούς οικισμούς Ανθούπολης, από τη συμβολή με το δρόμο Λευκωσίας – Παλαιχωρίου σε μήκος 350 μέτρων θα είναι κλειστές για την τροχαία κίνηση. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών η τροχαία κίνηση προς τους κυβερνητικούς οικισμούς Ανθούπολης και αντίστροφα θα διεξάγεται διαμέσου της Λεωφόρου Αγίου Γεωργίου και οδού Ορθοδοξίας. Η κυκλοφορία προς την οδό Ανδρομέδας και αντίστροφα θα διεξάγεται στις δύο νότιες λωρίδες κυκλοφορίας με αμφίδρομη κατεύθυνση.

Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Πάφου

Στον αυτοκινητόδρομο, στο τμήμα μεταξύ του κυκλικού κόμβο Κονιών και της εξόδου προς Γεροσκήπου, τη Δευτέρα 05/01/2026, από τις 08:00 μέχρι τις 15:00, θα διεξάγονται εργασίες καθαρισμού οχετών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Επαρχία Λευκωσίας

Σε Λευκωσία και Αγλαντζιά, στο πλαίσιο του έργου “Βελτίωση της Λεωφόρου Αμμοχώστου στη Λευκωσία”, από τις 20 Φεβρουαρίου 2025 διεξάγονται εργασίες διάρκειας 24 μηνών, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2027. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται η Λεωφόρος Αμμοχώστου από τη συμβολή της με την οδό Καλαβρύτων μέχρι τον κυκλικό κόμβο Σοπάζ, μήκους περίπου 1,7χλμ. και δευτερεύον οδικό δίκτυο μήκους 0,8χλμ. περίπου, αποτελούμενο από τμήμα των οδών Καλαβρύτων, Πάφου, Μαδαρής και Σεμέλης.

Στον δρόμο Λευκωσίας-Παλαιχωρίου, σε τμήμα μήκους 1,5 χιλιομέτρου περίπου, από το Σάββατο 06/12/2025, η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω νέας παράκαμψης βορειότερα του υφιστάμενου δρόμου σε αμφίδρομη κίνηση, λόγω των εργασιών κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Λευκωσίας-Παλαιχωρίου. Επίσης ο υφιστάμενος δρόμος προς Άγιο Ιωάννη, θα κλείσει και η τροχαία κίνηση προς Άγιο Ιωάννη θα διοχετεύεται από την νέα συμβολή του δρόμου στον Κυκλικό Κόμβο Μαλούντας. Η τροχαία κίνηση προς Μαλούντα και Β΄ Περιφερειακό Γυμνάσιο Λευκωσίας θα διοχετεύεται από την παράκαμψη του υφιστάμενου δρόμου σε σημείο 200 μέτρων πριν τον Κυκλικό Κόμβο Μαλούντας.

Επαρχία Λάρνακας

Στη Λάρνακα, στη λεωφόρο Λεμεσού, την περίοδο 31/12/2025-31/01/2026, θα διεξάγονται εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων, στο πλαίσιο του Έργου “Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας – Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατοδρόμων”. Οι εργασίες θα διεξάγονται στο τμήμα από τη συμβολή της λεωφόρου Λεμεσού με την οδό Χαρίλαου Τρικούπη έως το ύψος της Λεωφόρου Λεμεσού πλησίον της οδού Ικαρίας. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας θα κλείνει τμηματικά, ενώ η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με τη χρήση κατάλληλης και εγκεκριμένης οδικής σήμανσης.

Στον παραλιακό δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του Έργου «Βελτίωση του Παραλιακού Δρόμου Λάρνακας–Δεκέλειας Φάση Γ’», θα πραγματοποιούνται οι εργασίες της 5ης και τελευταίας φάσης του Έργου, στο τμήμα του δρόμου από το ύψος της Οργανωμένης Παραλίας Ορόκλινης (Περίπτερο) μέχρι και τη συμβολή προς Πύλα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου θα είναι κλειστό για την τροχαία κίνηση και στις δύο κατευθύνσεις και η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω των οδών Γαλαξία, Σαλαμίνος, Σελήνης και Ωκεανίας, στην Ορόκλινη και οδού Ιθάκης, στην Πύλα. Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις στην περιοχή θα γίνουν οι ανάλογες διευθετήσεις για πρόσβαση στα υποστατικά τους.