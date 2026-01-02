Η Αστυνομία, στα πλαίσια της συνεργασίας της με το κοινό, καλεί όλο το φίλαθλο κόσμο, που θα παρευρεθεί την Κυριακή 04.01.2026 και ώρα 17:00, στο στάδιο ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ στη Λάρνακα, για να παρακολουθήσει τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ στα πλαίσια της 16ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan, να εκδηλώνεται πάντοτε με αθλητοπρέπεια, σεβασμό προς το άθλημα, την ίδια του την ομάδα και τους αντιπάλους.

Στους φίλαθλους της γηπεδούχου ομάδας της ΑΕΚ, θα παραχωρηθούν η Δυτική, η Νότια και η Ανατολική κερκίδα και στου φίλαθλους της φιλοξενούμενης ομάδας της ΑΝΟΡΩΣΗΣ η Βόρεια Κερκίδα. Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό η ώρα 15:30.

Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων καλούνται να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο ώστε να αποφύγουν πιθανή ταλαιπωρία. Τονίζεται σε όλους τους φίλαθλους ότι θα υπάρξει προπώληση εισιτηρίων μόνο για τους οπαδούς της AEK και τα ταμεία στο στάδιο θα ανοίξουν στις 15:30.

Τονίζεται σε όλους ότι:

Απαγορεύεται αυστηρώς η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, ναυτικών φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων με πολιτικά σύμβολα.

Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρο, στους τοίχους του σταδίου ή οπουδήποτε αλλού.

Απαγορεύεται η είσοδος φιλάθλων εντός του σταδίου, έχοντας στην κατοχή τους οινοπνευματώδη ποτά, κουκούλες, σακίδια ώμου και προστατευτικά κράνη μοτοσικλετών.

Οποιοσδήποτε δεν ακολουθεί τους πιο πάνω κανόνες μπορεί να εκδιωχθεί από το στάδιο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να έχει καμία νομική απαίτηση έναντι των αρχών του σταδίου, ακόμα και αν κατέχει νόμιμο εισιτήριο. Επίσης, κινδυνεύει να συλληφθεί και να του επιβληθεί αυστηρό χρηματικό πρόστιμο.

Τροχαίες διευθετήσεις:

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ κατά την άφιξη τους στο στάδιο προτρέπονται να αποφύγουν τον κυκλικό κόμβο του KLEIMA και αντί αυτού να προσέρχονται στο στάδιο από την πλευρά του νέου κυκλικού κόμβου Βεργίνας. Από εκεί να κατευθύνονται προς τον κυκλικό κόμβο του MALL, όπου θα στρίβουν αριστερά μετά το κλειστό στάδιο ΚΙΤΙΟΝ και να χρησιμοποιούν τους χώρους στάθμευσης νοτιοανατολικά του σταδίου ΓΣΖ και νοτιοδυτικά του σταδίου ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ.

Κατά την αποχώρηση τους προτρέπονται να αποφύγουν τον δρόμο από τον κυκλικό κόμβο Βεργίνας μέχρι τον κυκλικό κόμβο KLEIMA ο οποίος θα είναι κλειστός και να χρησιμοποιήσουν τους δρόμους από τον κυκλικό κόμβο Βεργίνας προς το Νοσοκομείο και K-CINEPLEX.

Οι φίλαθλοι της ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ να προσέρχονται στο στάδιο από την πλευρά του κυκλικού κόμβου KLEIMA. Στον κυκλικό κόμβο KLEIMA να ακολουθήσουν την 1η έξοδο και να κατευθύνονται δεξιά προς το στάδιο ΓΣΖ. Ακολούθως στον κυκλικό κόμβο του MALL να κατευθύνονται δεξιά προς την Βόρεια πλευρά των σταδίων ΓΣΖ και ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ όπου και θα σταθμεύουν εκεί σύμφωνα με το σχεδιαγράφημα. Για την αποχώρηση τους να χρησιμοποιήσουν το ίδιο δρομολόγιο.

Τονίζεται σε όλους ότι η λεωφόρος Γ. Χριστοδουλίδη από τον κυκλικό κόμβο Βεργίνας μέχρι τον κυκλικό κόμβο MALL θα είναι κλειστή για όλα τα οχήματα από τις 18:30 μέχρι την πλήρη αποχώρηση όλων των φιλάθλων από το στάδιο.

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Αστυνομία Λάρνακας μπορεί να τηλεφωνεί στο 24-804040.

Επισημαίνεται ότι η Αστυνομία βρίσκεται στους αθλητικούς χώρους για την προστασία των φιλάθλων. Διευκρινίζεται επίσης ότι θα βρίσκεται στη γύρω περιοχή του σταδίου για παροχή τροχαίων διευκολύνσεων στο κοινό, τόσο κατά την προσέλευση, όσο και κατά την αποχώρηση του.

Δείτε τις διευθετήσεις: