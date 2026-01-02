Η πληρότητα των κέντρων αναψυχής κατά την Πρωτοχρονιά άγγιξε το 100%, ενώ στα ξενοδοχεία έφθασε στο 60%, δήλωσαν στο ΚΥΠΕ ο Νεόφυτος Θρασυβούλου, Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ) και ο Χρίστος Αγγελίδης, Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), εκφράζοντας την ικανοποίησή τους. Αμφότεροι σημείωσαν ότι η πληρότητα κατά τα Χριστούγεννα κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την τοπική αγορά, επειδή η συγκεκριμένη εορτή είναι πιο οικογενειακή.

Ν. Θρασυβούλου: Περισσότερος κόσμος παρέμεινε φέτος στην Κύπρο για τα Χριστούγεννα

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Νεόφυτος Θρασυβούλου, Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), ανέφερε ότι η πληρότητα φέτος τα Χριστούγεννα ήταν καλή αλλά πιο χαμηλή γιατί ο περισσότερος κόσμος έμεινε στα σπίτια του και οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούσαν. Ωστόσο, πρόσθεσε, την Eπομένη των Χριστουγέννων φαίνεται ότι ο κόσμος διακινήθηκε και στα παράλια και στα ορεινά.

Όσον αφορά την Πρωτοχρονιά, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη εορτή «ήταν πάρα πολύ καλύτερη σε όλες τις πόλεις της Κύπρου. Πρωτοστάτησε η Λευκωσία με μεγαλύτερες πίστες και καλύτερες παρουσιάσεις. Ακολούθησε η Λεμεσός λόγω πληθυσμού, αλλά και οι άλλες πόλεις δεν έμειναν πίσω, αφού οι επιχειρήσεις στα παράλια που παρέμειναν ανοικτές ήταν γεμάτες», επεσήμανε.

«Ο κόσμος την τελευταία εβδομάδα προσπαθούσε να εξασφαλίσει μια θέση σε ένα ρεβεγιόν», επεσήμανε ο κ. Θρασυβούλου. «Σίγουρα ήταν λιγότερες οι επιχειρήσεις που είχαν (εορταστικό) πρόγραμμα, όμως την Πρωτοχρονιά ήμασταν 100% πλήρεις. Ακόμα και επιχειρήσεις που παρέμειναν ανοικτές μόνο για φαγητό μέχρι τα μεσάνυχτα είχαν την πληρότητά τους», συνέχισε.

Παράλληλα, επεσήμανε πως, ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι Κύπριοι διακινούνταν πολύ περισσότερο στο εξωτερικό, φέτος περισσότερος κόσμος παρέμεινε στην Κύπρο για τις εορτές, «αφού κι εμείς πλέον αναβαθμιζόμαστε, συγκρινόμαστε με άλλες χώρες του κόσμου».

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΙΚΑ ανέφερε ότι την παραμονή των Χριστουγέννων η πληρότητα κυμάνθηκε από 80% μέχρι 85%, την επομένη των Χριστουγέννων ήταν 95%-100%, ενώ την Πρωτοχρονιά η πληρότητα ξεκίνησε από 90%, αγγίζοντας το 100%.

«Δίνουμε θετικό πρόσημο σε αυτήν την περίοδο, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση», πρόσθεσε. «Ο κόσμος πλέον αντιλαμβάνεται διαφορετικά τις γιορτές λόγω του ότι έχει την πολυτέλεια και την ευχέρεια να διασκεδάζει καθημερινά», σημείωσε. «Σίγουρα η νεολαία το διασκέδασε περισσότερο γιατί, από ό,τι έχει φανεί, τα νυχτερινά κέντρα τη νύχτα των Χριστουγέννων, αλλά και τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς είχαν την τιμητική τους», είπε.

Ο Νεόφυτος Θρασυβούλου ανέφερε ακόμη ότι έχει φανεί μεγάλη κίνηση στα χριστουγεννιάτικα χωριά, μία προσπάθεια που, όπως είπε, «ξεκινήσαμε μαζί με το Υφυπουργείο Τουρισμού και που φαίνεται ότι αρχίζει να αποδίδει. Φαίνεται ότι η Κύπρος χρόνο με τον χρόνο βελτιώνεται με την παρουσία των χριστουγεννιάτικων χωριών», επεσήμανε. «Έχουμε κάνει και πρόταση στο Υφυπουργείο Τουρισμού να λειτουργήσουν κάποια προγράμματα στήριξης και δημιουργίας τέτοιων εκδηλώσεων και κατά τις μέρες του Πάσχα, ούτως ώστε να κρατούμε τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και να μπορούμε να παρουσιάζουμε στους ξένους επισκέπτες τη δική μας κουλτούρα, τον δικό μας πολιτισμό», σημείωσε.

Χ. Αγγελίδης: Αυξημένη η κίνηση από το εξωτερικό, θα αυξηθεί λόγω Κυπριακής Προεδρίας





Σε δήλωσή του στο ΚΥΠΕ, ο Χρίστος Αγγελίδης, Γενικός Διευθυντής του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), ανέφερε ότι τα Χριστούγεννα και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, καθώς και τις επόμενες μέρες, «η πληρότητα ήταν πάρα πολύ καλή, ακουμπά και μέχρι και 60%». Τις συγκεκριμένες ημέρες, συνέχισε, «υπήρχαν και ξενοδοχεία, τα οποία ήταν σχεδόν γεμάτα». Αρκετή δουλειά υπήρξε και από την τοπική αγορά για τα εορταστικά πακέτα, δηλαδή τα ρεβεγιόν και τις ημερήσιες εκδηλώσεις, σημείωσε.

Η μεγαλύτερη πληρότητα παρατηρήθηκε στα παραλιακά ξενοδοχεία και ειδικά την παραμονή Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά, επεσήμανε ο κ. Αγγελίδης. Όσον αφορά τα Χριστούγεννα, ανέφερε, «έχουμε παρατηρήσει διαχρονικά ότι ναι μεν υπάρχει πληρότητα τουλάχιστον από την τοπική αγορά, αλλά είναι πιο οικογενειακή εορτή, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κινητικότητα προς τα ξενοδοχεία». Παρά ταύτα, όπως είπε, «είχαμε αυξημένη κίνηση φέτος και από το εξωτερικό λόγω του πιο μεγάλου αριθμού πτήσεων από Πολωνία, Γερμανία και Ισραήλ, καθώς και από το Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε αυτό το κοκτέιλ έχει δημιουργήσει μια ευχάριστη κινητικότητα και ατμόσφαιρα στα ξενοδοχεία αυτό το δεκαπενθήμερο».

Αναφερόμενος στις κρατήσεις από τη διεθνή αγορά, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι αυτές «είναι πιο μεγάλης διάρκειας, μπορεί να καλύψουν και τις 2 ημερομηνίες (Σ.Σ. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά). Έχουμε δει κρατήσεις για 7 και 8 ημέρες, οπότε αυτό είναι μία μεγάλη ανάσα, γιατί κινείται όλη η αγορά, δεν κινούνται μόνο τα ξενοδοχεία», ανέφερε.

Ερωτηθείς κατά πόσον υπάρχει αυξημένη ροή από τη διεθνή αγορά και λόγω της έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Αγγελίδης είπε ότι «θα είμαστε σε θέση να το πούμε αυτό για τους επόμενους μήνες, όταν θα έχουμε πια και χειροπιαστά αποτελέσματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει αυξημένη κινητικότητα. Εκείνο που δεν γνωρίζουμε είναι αν μαζί με αυτό (Σ.Σ. τη διαμονή τους για εργασία) θα παντρεύουν και μία-δύο μέρες ξεκούρασης ή περιήγησης της Κύπρου οι αξιωματούχοι ή οι άλλως πως ενδιαφερόμενοι που θα έρθουν για την Κυπριακή Προεδρία», διευκρίνισε.

Την ίδια ώρα, σημείωσε παρατηρήθηκε «καλύτερη κίνηση και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο», του 2025. «Τώρα το στοίχημα μας ως χώρα είναι όχι μόνο να το κρατήσουμε, αλλά να το επαυξήσουμε και να το επεκτείνουμε και σε άλλους μήνες, όπως ο Μάρτιος», σημείωσε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «σταδιακά, στο βάθος μιας δεκαετίας, θα έχουμε μια σεζόν στην Κύπρο», κάτι που «θα είναι μία πολύ μεγάλη ένεση στην κυπριακή οικονομία, στα εργασιακά, στα ταμεία του κράτους» και «θα είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή».



