Στις 23:57 ανταπόκριση του Πυροσβεστικού Σταθμού Πάφου για πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στο χώρο στάθμευσης οικίας στη Γεροσκήπου, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα X του Εκπροσώπου Πυροσβεστικής.
Η πυρκαγιά η προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο χώρο της μηχανής και των επιβατών του οχήματος κατασβήστηκε από τα μέλη μας με τη χρήση σωλήνων νερού.
Για την πυρόσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκε 1 Πυροσβεστικό όχημα.
Θα ακολουθήσει διερεύνηση αιτιών πυρκαγιάς.
Έτρεχε η Πυροσβεστική: Τυλίχθηκε στις φλόγες ιδιωτικό όχημα στη Γεροσκήπου
SigmaLive
