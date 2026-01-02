Στις 23:57 ανταπόκριση του Πυροσβεστικού Σταθμού Πάφου για πυρκαγιά σε ιδιωτικό όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στο χώρο στάθμευσης οικίας στη Γεροσκήπου, σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα X του Εκπροσώπου Πυροσβεστικής.



Η πυρκαγιά η προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο χώρο της μηχανής και των επιβατών του οχήματος κατασβήστηκε από τα μέλη μας με τη χρήση σωλήνων νερού.



Για την πυρόσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκε 1 Πυροσβεστικό όχημα.



Θα ακολουθήσει διερεύνηση αιτιών πυρκαγιάς.