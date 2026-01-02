Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.



Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.



Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη, αλλά αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 13 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 4 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 7 στα παράλια και στους μείον 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στα ορεινά, τα ημιορεινά και ενδεχομένως τοπικά στα πεδινά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.



Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.



Την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο κατά το τριήμερο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.