Άγνωστος άνοιξε πυρ εναντίον κτιρίου το οποίο λειτουργεί ως ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 6 μ.μ., άγνωστο πρόσωπο φέρεται να πυροβόλησε προς το κτίριο, προκαλώντας ζημιές στην πρόσοψή του.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, τα οποία διεξάγουν εξετάσεις και συλλέγουν τεκμήρια, ενώ η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη στο πλαίσιο των ερευνών.

Διαβάστε επίσης: Λευκωσία: Κακόβουλη φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο - Συνεχίζονται οι έρευνες