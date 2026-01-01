Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία συνιστά ένα γεγονός πολλαπλής πολιτικής, θεσμικής και ιστορικής βαρύτητας. Για δεύτερη φορά από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, η Κύπρος καλείται να διαχειριστεί τον ευρωπαϊκό διάλογο, να συντονίσει κρίσιμους φακέλους και να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Η πρώτη Κυπριακή Προεδρία το 2012, επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια, αποτέλεσε σημείο αναφοράς, καθώς ασκήθηκε εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης της Ευρωζώνης. Παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, η Κύπρος κατάφερε να διαχειριστεί με επάρκεια το θεσμικό της ρόλο, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων και ενισχύοντας την εικόνα της ως αξιόπιστου κράτους-μέλους.

Δεκατέσσερα χρόνια αργότερα, η νέα Προεδρία έρχεται σε ένα περιβάλλον ακόμη πιο σύνθετο: πόλεμος στην ευρωπαϊκή γειτονιά, ενεργειακή και κλιματική κρίση, μεταναστευτικές ροές, ψηφιακός μετασχηματισμός και ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει θέσει ως κεντρικό της όραμα μια πιο ανθεκτική, ενωμένη και γεωπολιτικά ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, με έμφαση στην κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών.

Οι στόχοι που έχει θέσει η κυπριακή κυβέρνηση επικεντρώνονται:

στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της θεσμικής συνοχής,

στην προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης με δίκαιο και συμπεριληπτικό τρόπο,

στη συνολική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στη βάση της ευθύνης και της αλληλεγγύης,

στην ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης της ΕΕ και του ρόλου της στην Ανατολική Μεσόγειο,

καθώς και στην προώθηση της διεύρυνσης με σεβασμό στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

Πιο Αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημαντικό στοιχείο της Προεδρίας αποτελεί και το λογότυπο της Κυπριακής Προεδρίας, το οποίο αποτυπώνει τον διττό χαρακτήρα της χώρας: ως πλήρες κράτος-μέλος της ΕΕ και ως γέφυρα πολιτισμών. Ο σχεδιασμός του αντλεί συμβολισμούς από την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την κυπριακή ιστορία, αναδεικνύοντας την έννοια της ενότητας μέσα από τη διαφορετικότητα, τη συνεργασία και τη συνέχεια του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Το λογότυπο λειτουργεί ως οπτική συμπύκνωση του μηνύματος ότι η Κύπρος συμμετέχει ισότιμα στη λήψη αποφάσεων για το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

Ιδιαίτερη, ωστόσο, είναι και η πολιτική σημασία της Προεδρίας για την Κύπρο ως ημικατεχόμενη χώρα, η οποία παραμένει υπό το καθεστώς της παράνομης τουρκικής κατοχής από το 1974. Το γεγονός ότι ένα κράτος-μέλος της ΕΕ, το οποίο εξακολουθεί να βιώνει την παραβίαση της εδαφικής του ακεραιότητας από μια χώρα που είναι ταυτόχρονα υποψήφια προς ένταξη, αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου, προσδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό και πολιτικό βάρος στο εγχείρημα.

Η κυπριακή Προεδρία υπενθυμίζει ότι το Κυπριακό παραμένει ευρωπαϊκό ζήτημα, άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της συνέπειας της ΕΕ απέναντι στις ίδιες της τις αξίες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας.

Με θεσμική ωριμότητα, πολιτική εμπειρία και σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει μέσα από την Προεδρία να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως παράγοντα σταθερότητας, ειρήνης και συνεργασίας. Μια Προεδρία που δεν αποτελεί μόνο διοικητικό καθήκον, αλλά και ευκαιρία για πολιτικό μήνυμα: ότι ακόμη και τα μικρά κράτη-μέλη μπορούν να διαμορφώσουν την ευρωπαϊκή πορεία, όταν δρουν με όραμα, συνέπεια και προσήλωση στις κοινές αξίες.